С Бритни Спирс сняли обвинения в избиении домработницы – доказательств нет
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Фото: face to face/Instagram
Суд не нашел доказательств вины Бритни Спирс в ее конфликте с домработницей. Ранее женщина заявила, что сводила питомца певицы к ветеринару, и тот сделал выводы, что о животном плохо заботятся.
Услышав об этом, певица набросилась на женщину и ударила ее телефоном. Представители Бритни подтвердили конфликт, но заявили, что никакого рукоприкладства отмечено не было.
Окружной прокурор округа Вентура Эрик Насаренко принял решение закрыть дело из-за отсутствия доказательств ее вины. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
«Если бы дело касалось какого-то Джона Смита, а не Бритни Спирс, оно бы прошло незамеченным и вряд ли бы заводилось. Любой может выдвинуть обвинение, но это дело не должно было заходить так далеко, и мы рады, что офис окружного прокурора поступил правильно», – заявил адвокат певицы Мэтью Розенгарт.
Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс решил отказаться от опекунства под давлением общественности. Певица заявила, что родитель издевался над ней и нарушал ее права. Девушки поддержали ее поклонники, которые потребовали освободить звезду из-под власти жесткого опекуна. За отказ от опекунства мужчина, однако, потребовал 2 миллиона долларов.
Фото: Global Look press
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