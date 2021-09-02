С Бритни Спирс сняли обвинения в избиении домработницы – доказательств нет

Суд не нашел доказательств вины Бритни Спирс в ее конфликте с домработницей. Ранее женщина заявила, что сводила питомца певицы к ветеринару, и тот сделал выводы, что о животном плохо заботятся.

Услышав об этом, певица набросилась на женщину и ударила ее телефоном. Представители Бритни подтвердили конфликт, но заявили, что никакого рукоприкладства отмечено не было.