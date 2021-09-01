Отец Бритни Спирс требует $2 млн отступных за отказ от опекунства
Как передает американское издание CBS News, отец Бритни готов не только в ближайшее время передать дочь в руки другого опекуна, но и плотно сотрудничать с ним для безболезненных изменений для самой певицы. Но, несмотря на здравые условия и решения, судебная тяжба продолжается.
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Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press
10 августа суд отказался от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца Бритни Спирс над ее поместьем и другой недвижимостью. В целом роль опекуна отец Спирс выполняет с 2008 года, а с 2019 был уполномочен контролировать преимущественно финансы.
Но границы опекунства и защиты родителя, по утверждению Бритни Спирс и ее адвокатов, давно вышли за рамки разумного. В июле этого года в суде Бритни Спирс заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей от любимого бойфренда Сэма Асгари. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет. В конце Бритни так заключила свою просьбу о свободе от отца: «Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь».
Ходатайство будет рассмотрено только 29 сентября в Лос-Анджелесе.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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