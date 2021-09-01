Отец Бритни Спирс требует $2 млн отступных за отказ от опекунства

Но границы опекунства и защиты родителя, по утверждению Бритни Спирс и ее адвокатов, давно вышли за рамки разумного. В июле этого года в суде Бритни Спирс заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей от любимого бойфренда Сэма Асгари. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет. В конце Бритни так заключила свою просьбу о свободе от отца: «Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь».

Ходатайство будет рассмотрено только 29 сентября в Лос-Анджелесе.