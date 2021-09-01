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Отец Бритни Спирс требует $2 млн отступных за отказ от опекунства

В деле между популярной певицей и ее отцом каждый день возникают новые детали и подробности. Как сообщил адвокат 39-летней поп-исполнительницы, Джейми Спирс поставил новые условия отказа от опекунства, назвав сумму в два миллиона долларов, часть из которых пойдет на оплату его адвокатов, а также услуг бывшего бизнес-менеджера Tri Star.
Отец Бритни Спирс требует $2 млн отступных за отказ от опекунства

Как передает американское издание CBS News, отец Бритни готов не только в ближайшее время передать дочь в руки другого опекуна, но и плотно сотрудничать с ним для безболезненных изменений для самой певицы. Но, несмотря на здравые условия и решения, судебная тяжба продолжается.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс на красной дорожке

Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press

10 августа суд отказался от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца Бритни Спирс над ее поместьем и другой недвижимостью. В целом роль опекуна отец Спирс выполняет с 2008 года, а с 2019 был уполномочен контролировать преимущественно финансы.

Но границы опекунства и защиты родителя, по утверждению Бритни Спирс и ее адвокатов, давно вышли за рамки разумного. В июле этого года в суде Бритни Спирс заявила, что ей запрещают выйти замуж и родить детей от любимого бойфренда Сэма Асгари. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет. В конце Бритни так заключила свою просьбу о свободе от отца: «Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь».

Ходатайство будет рассмотрено только 29 сентября в Лос-Анджелесе.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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