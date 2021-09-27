Рыжая и с челкой: звезда «Содержанок» Дарья Мороз предстала неузнаваемой на архивном фото
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Фото: East News Russia
Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз порадовала поклонников необычным снимком. Когда-то актриса носила не такую короткую стрижку, длинную челку, аоттенок ее волос был рыжим. На фото, сделанном в тот период, нынешнюю Дарью Мороз узнать трудно.
Архивным снимком актриса поделилась в честь дня рождения коллеги. Светлане Ивановой исполнилось 36 лет, она также запечатлена на снимке.
Фото: @d_moroz/Instagram
Ранее Дарья Мороз откровенно рассказала о том, как ей дался развод с супругом-режиссером Константином Богомоловым. Их брак длился 8 лет, кроме того у них родилась дочь. Актриса призналась, что до сих пор часто созванивается с бывшим супругом и остается с ним в близких дружеских отношениях.
Фото и видео: @d_moroz/Instagram; East News