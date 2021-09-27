Рыжая и с челкой: звезда «Содержанок» Дарья Мороз предстала неузнаваемой на архивном фото

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз порадовала поклонников необычным снимком. Когда-то актриса носила не такую короткую стрижку, длинную челку, аоттенок ее волос был рыжим. На фото, сделанном в тот период, нынешнюю Дарью Мороз узнать трудно.

Архивным снимком актриса поделилась в честь дня рождения коллеги. Светлане Ивановой исполнилось 36 лет, она также запечатлена на снимке.