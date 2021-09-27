passion.ru
1 мин.

Рыжая и с челкой: звезда «Содержанок» Дарья Мороз предстала неузнаваемой на архивном фото

Актриса театра и кино Дарья Мороз поделилась архивным снимком с коллегой Светланой Ивановой в честь дня рождения последней. При этом на фото 38-летняя актриса предстала в образе, далеком от того, к которому привыкли ее поклонники в последнее время.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Дарья Мороз

Фото: East News Russia

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз порадовала поклонников необычным снимком. Когда-то актриса носила не такую короткую стрижку, длинную челку, аоттенок ее волос был рыжим. На фото, сделанном в тот период, нынешнюю Дарью Мороз узнать трудно.

Архивным снимком актриса поделилась в честь дня рождения коллеги. Светлане Ивановой исполнилось 36 лет, она также запечатлена на снимке.

Светлана Иванова и Дарья Мороз.

Светлана Иванова и Дарья Мороз.

Фото: @d_moroz/Instagram

Ранее Дарья Мороз откровенно рассказала о том, как ей дался развод с супругом-режиссером Константином Богомоловым. Их брак длился 8 лет, кроме того у них родилась дочь. Актриса призналась, что до сих пор часто созванивается с бывшим супругом и остается с ним в близких дружеских отношениях.

Фото и видео: @d_moroz/Instagram; East News