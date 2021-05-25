Дарья Мороз откровенно призналась, что жалела о разводе с Константином Богомоловым
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@d_moroz
Богомолов, с которым Мороз долгое время работала вместе, не позвал ее работать в новой театр. Как уточнила актриса, они «наработались» вместе и нужна была пауза. При этом она благодарна ему, так как именно Богомолову обязана своим становлением в профессии. Режиссер заставил ее отказаться от наработанного и идти в новое, где она смогла реализоваться.
Дарья Мороз и Константин Богомолов, прожив в браке восемь лет, официально развелись в 2018 году. С тех пор актриса не раз говорила о своем бывшем супруге и всегда исключительно в позитивном ключе, но о причинах развода не распространялась. Вместе звезды воспитывают дочь Аню.
По мнению актрисы, люди, которые долгое время были вместе, должны расставаться друзьями и оставаться близкими людьми. Она призналась, что созванивается с бывшим супругом ежедневно. Они разошлись за два года до того, как в жизни Богомолова появилась телеведущая Кения Собчак, которая затем стала его супругой. Мороз призналась, что у нее наступил кризис, из которого она захотела «вынырнуть». В итоге это привело к распаду семьи.
«Я не хотела разрушать весь мир. Я хотела вынырнуть куда-то. В тот момент, когда я говорю "все", это значит, что "все" было четыре дня назад или год назад», — отметила она и призналась, что у нее были моменты, когда жалела об уходе от мужа. Прежде всего, это вязано с дочерью Аней.
В эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» актриса добавила, что и она, и Богомолов обладают сложными характерами.
Фото: Instagram/@konbog75, Starface, Instagram/@d_moroz, Instagram/@xenia_sobchak
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!