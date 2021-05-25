Дарья Мороз откровенно призналась, что жалела о разводе с Константином Богомоловым

По мнению актрисы, люди, которые долгое время были вместе, должны расставаться друзьями и оставаться близкими людьми. Она призналась, что созванивается с бывшим супругом ежедневно. Они разошлись за два года до того, как в жизни Богомолова появилась телеведущая Кения Собчак, которая затем стала его супругой. Мороз призналась, что у нее наступил кризис, из которого она захотела «вынырнуть». В итоге это привело к распаду семьи.

«Я не хотела разрушать весь мир. Я хотела вынырнуть куда-то. В тот момент, когда я говорю "все", это значит, что "все" было четыре дня назад или год назад», — отметила она и призналась, что у нее были моменты, когда жалела об уходе от мужа. Прежде всего, это вязано с дочерью Аней.

В эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» актриса добавила, что и она, и Богомолов обладают сложными характерами.