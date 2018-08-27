45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка

В эту пятницу, 11 января, Мария Порошина снова стала мамой. Ребенок появился на свет в элитном столичном перинатальном центре, роды в котором стоят от 700 тысяч рублей.

Пятым ребенком актрисы оказался мальчик весом 3.560 граммов, ростом в 52 см. Имя малышу мама пока не выбрала. Имени отца также не называет: с мужем, актером Ильей Древновым, она развелась летом минувшего года после семнадцати лет брака.

«Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо как и мой сыночек», — передает журнал «7 Дней».

Новорожденный — первый мальчик в семье: помимо него у Марии растут 3-летняя Глафира, 8-летняя Аграфена, 13-летняя Серафима и 22-летняя Полина.