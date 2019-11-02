Руслан Алехно: «Меня три года приглашали поучаствовать в «Голосе»
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Фото: Instagram Руслана Алехно
В минувшую пятницу, 1 ноября, в эфир вышел четвертый выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором одним из участников слепых прослушиваний стал популярный певец Руслан Алехно. В отличие от предыдущих лет, когда появление именитых артистов было неожиданным не только для наставников, но и для зрителей, в этом году Руслан принимал участие наравне с другими конкурсантами. Участник «Евровидения-2008» от Беларуси, лауреат многочисленных конкурсов Алехно исполнил одну из самых известных песен из из репертуара советского и эстонского певца Яака Йоалы «Подберу музыку», однако никто из наставников не нажал заветную красную кнопку. Более того, Константин Меладзе раскритиковал выступление Руслана, отметив, что с таким репертуаром ему нужно выступать в ресторане — «Слушать такую музыку нужно выпивши». Валерий Сюткин также заметил, что ему чего-то не хватило. А Полина Гагарина честно призналась, что из-за усталости не узнала голос старого знакомого. Негативная реакция жюри вызвала бурный резонанс в Сети — возмущенные зрители сравнивают выступление Руслана с более слабыми, по их мнению, участниками и требуют отправить «жюри на мыло».
Руслан Алехно прокомментировал шумиху вокруг своего выступления и признался, что его появление в «Голосе» было вынужденным: «Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», — цитирует певца портал 360 и отмечает, что настоящую цель участия Руслан озвучить не может, потому что это закрытая информация, связанная с проектом.
Напомним, громким скандалом завершился последний сезон шоу «Голос. Дети» — благодаря накрутке голосов победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Впоследствии Первый канал совместно с владельцами франшизы «Голоса» Talpa анонсировали новую систему голосования, которая должна помочь избежать подтасовки результатов.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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