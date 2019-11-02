passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Руслан Алехно: «Меня три года приглашали поучаствовать в «Голосе»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Руслан Алехно

Фото: Instagram Руслана Алехно

Популярный артист не смог преодолеть рубеж слепых прослушиваний.

В минувшую пятницу, 1 ноября, в эфир вышел четвертый выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором одним из участников слепых прослушиваний стал популярный певец Руслан Алехно. В отличие от предыдущих лет, когда появление именитых артистов было неожиданным не только для наставников, но и для зрителей, в этом году Руслан принимал участие наравне с другими конкурсантами. Участник «Евровидения-2008» от Беларуси, лауреат многочисленных конкурсов Алехно исполнил одну из самых известных песен из из репертуара советского и эстонского певца Яака Йоалы «Подберу музыку», однако никто из наставников не нажал заветную красную кнопку. Более того, Константин Меладзе раскритиковал выступление Руслана, отметив, что с таким репертуаром ему нужно выступать в ресторане — «Слушать такую музыку нужно выпивши». Валерий Сюткин также заметил, что ему чего-то не хватило. А Полина Гагарина честно призналась, что из-за усталости не узнала голос старого знакомого. Негативная реакция жюри вызвала бурный резонанс в Сети — возмущенные зрители сравнивают выступление Руслана с более слабыми, по их мнению, участниками и требуют отправить «жюри на мыло».

Руслан Алехно прокомментировал шумиху вокруг своего выступления и признался, что его появление в «Голосе» было вынужденным: «Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», — цитирует певца портал 360 и отмечает, что настоящую цель участия Руслан озвучить не может, потому что это закрытая информация, связанная с проектом.

Напомним, громким скандалом завершился последний сезон шоу «Голос. Дети» — благодаря накрутке голосов победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Впоследствии Первый канал совместно с владельцами франшизы «Голоса» Talpa анонсировали новую систему голосования, которая должна помочь избежать подтасовки результатов.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!