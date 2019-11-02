Руслан Алехно: «Меня три года приглашали поучаствовать в «Голосе»

Руслан Алехно прокомментировал шумиху вокруг своего выступления и признался, что его появление в «Голосе» было вынужденным: «Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся», — цитирует певца портал 360 и отмечает, что настоящую цель участия Руслан озвучить не может, потому что это закрытая информация, связанная с проектом.

Напомним, громким скандалом завершился последний сезон шоу «Голос. Дети» — благодаря накрутке голосов победу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Впоследствии Первый канал совместно с владельцами франшизы «Голоса» Talpa анонсировали новую систему голосования, которая должна помочь избежать подтасовки результатов.