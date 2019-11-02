Голоса со всего света: кто удивил наставников в новом выпуске шоу «Голос-8»
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Фото: Кадр из эфира
Команды наставников нового сезона вокального шоу «Голос» укомплектованы более, чем наполовину. Четвертый день слепых прослушиваний запомнится зрителям обширной географией участников и яркими номерами.
41-летний Дмитрий Мосичук из Нидерландов, к сожалению, не смог развернуть к себе наставников, но удивил их высоким тембром голоса, напомнившим многих советских певиц. Как признались члены жюри, они точно не ожидали увидеть на сцене молодого человека. «Какой-то голландский тюльпан», — сыронизировал Валерий Сюткин.
В этом выпуске главным специалистом по международным отношениям стал именно «стиляга из Москвы» — в команду Валерия Миладовича попали Арсен Мукенди из Демократической Республики Конго и Карин Сойреф из Гибралтара.
А вот к 37-летнему Руслану Алехно из Бобруйска фортуна (вместе с наставниками) решила не поворачиваться. Любимый многими артист, лауреат множества конкурсов, участник «Евровидения-2008» от Беларуси не смог достучаться до сердец строгих членов жюри. По окончании песни искренне огорчившаяся Полина Гагарина честно призналась, что не узнала голос старого знакомого, иначе бы нажала красную кнопку. А вот Константин Меладзе отметил, что с таким репертуаром (песня Яака Йоалы «Подберу музыку») Руслану нужно выступать в ресторане — «Слушать такую музыку нужно выпивши». Однако зрители разочарованы таким поворотом событий. «Голос умер! Жюри на мыло!», «Ресторанное жюри, Руслан - ты лучше каждого члена жюри во стократ», «Это - кошмар, а не жюри! Мало того, что они, ну, просто, абсолютно бестактны и невоспитанны, так ещё и некомпетентны!», «Поражаюсь некомпетентности «наставников». Сравнить пение Руслана с ресторанным пением - вопиющий непрофессионализм», «Поворачиваться всем составом к каким-то фрикам с одной зажатой октавой в голосе, и не повернуться к такому замечательному певцу и артисту, как Руслан - это расписаться в своем полном и окончательном непрофессионализме», «Лучшее выступление этого сезона. А все эти наставники, вместе взятые, и в подмётки не годятся этому певцу. Браво, Руслан!!!» — пишут возмущенные пользователи Сети под выступлением Руслана, опубликованным на YouTube.
Наверное, одним из самых зажигательных номеров стало выступление 29-летнего Филиппа Лебедева. Молодой человек исполнил хит Beggin’, используя в качестве аккомпанемента собственный голос, записанный на сэмплер.
Не обошлось и без хулиганских выходок Сергея Шнурова. Во время выступления Валерии Мироновой фронтмен группы «Ленинград» нажал заветные кнопки на креслах Полины Гагариной и Валерия Сюткина. В свою очередь, единственная наставница помогла Шнурову феерично появиться перед участницей.
По итогам четвертого выпуска восьмого сезона шоу «Голос» все наставники набрали еще по два участника в свои команды. А пальму первенства от зрителей как лучший наставник вновь получил Сергей Шнуров.
Следите за новыми выпусками шоу «Голос-8» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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