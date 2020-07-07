«Русалка»: 34-летняя Катерина Шпица в купальнике восхитила поклонников единением с природой
Фото: Instagram Катерины Шпицы
«Сегодня целый день мы с Германом провели в лесу у горной реки в чудесной компании, празднуя юбилей нашего большого друга. Без сотовой связи! И это благодать! Вернулись вечером домой, проверила пропущенные и узнала, что сегодня, оказывается, всемирный день поцелуев. Эх, не отметить мне его нынче практикой. Но в каком-то смысле природа мне подарила сегодня свой чудодейственный поцелуй! Так что, буду считать, отметила», — написала актриса под красивым снимком.
«Ваууууууу, какое красивое фото», «Природа дополняет твою индивидуальность», «Вы на природе как русалочка и отражение в воде этому доказательство», «Как русалка класс!!!», «Прекрасная русалка», «Екатерина, здравствуйте. У вас прекрасный пресс! Вы занимаетесь специально или от природы?», «Вы великолепны», — обсуждают поклонники.
Подписчики блога актрисы часто называют ее русалкой, восхищаясь миниатюрным стройным телом. Однажды Катерина призналась, что ее молодость и стройная фигура досталась ей «в наследство» от мамы, поэтому ее особой заслуги в том, что она выглядит моложе своих лет, нет.
Фото и видео: Instagram/@katerinashpitsa
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