Рудковская с Плющенко зажгли в коньках под хит Little Big для «Евровидения»
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Фото: Instagram
На днях Яна Рудковская взорвала Сеть видео, в котором показала «свои» волосатые ноги. Решив повторить успех того видео, Яна с семьей записали новый клип.
Под хит группы Little Big для «Евровидения» Яна Рудковская в коротких шортах и Евгений Плющенкос с сыном Сашей зажгли в коньках.
«Вы, конечно, самые большие звезды этого карантина! Всегда жду, что же вы придумаете новенького! И поражаюсь неиссякаемой фантазии и артистизму!», «Дорогая прости, но Женя круче всех», «Молодцы ребята! А то вокруг одно нытье. Порадовали», «Как это круто. Я вас вижу, и улыбка у меня с лица не спадает. Так настроение поднимаете», — написали семье Евгения и Яны в комментариях.
А вам понравилось их выступление?
Фото и видео: Instagram
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