Рудковская с Плющенко зажгли в коньках под хит Little Big для «Евровидения»

«Вы, конечно, самые большие звезды этого карантина! Всегда жду, что же вы придумаете новенького! И поражаюсь неиссякаемой фантазии и артистизму!», «Дорогая прости, но Женя круче всех», «Молодцы ребята! А то вокруг одно нытье. Порадовали», «Как это круто. Я вас вижу, и улыбка у меня с лица не спадает. Так настроение поднимаете», — написали семье Евгения и Яны в комментариях.

А вам понравилось их выступление?