Рудковская блеснула кольцом с редким бриллиантом по цене элитной квартиры в Москве

2 апреля в Московском театре «Школа современной пьесы» прошла третья ежегодная церемония вручения премии GQ Super Women, которую посетили многие звезды. Среди звезд была и супруга российского фигуриста Евгения Плющенко. Яна Рудковская затмила всех: она появилась с перстнем по цене квартиры в центре Москвы.

Как считает байер Ольга Головина, на руках продюсера было кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом в форме сердца. «Самый редкий такой экземпляр весом 8,61 карата стоит 56 миллионов рублей. По моей оценке, изделие Яны оценивается в 20-25 миллионов», — подчеркнула она. Как пишет KP.Ru, премию GQ Super Women вручили уже в третий раз. Награды присуждают 12 женщинам, отличившихся в самых разных сферах за год.