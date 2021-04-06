Рудковская блеснула кольцом с редким бриллиантом по цене элитной квартиры в Москве
Фото: Пресс-служба «GQ Super Women»
2 апреля в Московском театре «Школа современной пьесы» прошла третья ежегодная церемония вручения премии GQ Super Women, которую посетили многие звезды. Среди звезд была и супруга российского фигуриста Евгения Плющенко. Яна Рудковская затмила всех: она появилась с перстнем по цене квартиры в центре Москвы.
Как считает байер Ольга Головина, на руках продюсера было кольцо с редчайшим зеленым бриллиантом в форме сердца. «Самый редкий такой экземпляр весом 8,61 карата стоит 56 миллионов рублей. По моей оценке, изделие Яны оценивается в 20-25 миллионов», — подчеркнула она. Как пишет KP.Ru, премию GQ Super Women вручили уже в третий раз. Награды присуждают 12 женщинам, отличившихся в самых разных сферах за год.
Фото: Пресс-служба «GQ Super Women»
Ранее Яна Рудковская примерила необычный образ. В кадре знаменитая блондинка позирует на фоне советских ковров в халатике с цветочным принтом, в домашних тапочках с мехом и с ободком на голове. Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни негативно отреагировали на смелый эксперимент со стилем, других же это повеселило и зарядило позитивными эмоциями.
В комментариях под публикацией начались настоящие дебаты. Многие посчитали, что Яна Рудковская высмеивает их образ жизни.
Фото: Instagram/@rudkovskayaofficial, пресс-служба «GQ Super Women»
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!