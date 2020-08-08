«Волочкова нервно кряхтит»: звезда «СашиТани» Валентина Рубцова показала идеальный шпагат

«Отличная растяжка», «Супер», «Ого! Я тоже так хочу», «Вы невероятно гибкая и красивая, молодец!», «Надо Волочкову на шпагатный баттл вызвать», «Волочкова нервно кряхтит в сторонке», — отреагировали подписчики Валентины. Правда, некоторых смутили надетые девушкой домашние носки; кое-кто даже посоветовал отдать их мужу.

К слову, подписчики Рубцовой — далеко не самые тактичные люди. Недавно артистка поделилась фото, где она изображена без макияжа. Звезду тут же известили, что она похожа на пенсионерку и потребовали срочно накрасить глаза. Тем не менее, актриса продолжает общаться с ними и даже делится секретами красивой фигуры.