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«У меня свой подход к спорту»: 42-летняя звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова о секрете хорошей фигуры

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентина Рубцова

Фото: Instagram

Актриса разработала собственную методику поддержания стройности.

В эфир канала ТНТ вышел новый сезон популярного ситкома «СашаТаня», главную роль в котором играет 42-летняя Валентина Рубцова. Накануне премьеры артистка дала интервью изданию «7 дней», в котором раскрыла собственные секреты сохранения стройной фигуры и красоты.

«Я полностью исключила из рациона сахар и кондитерские изделия, — признается 42-летняя Валентина Рубцова. — Глюкозу я получаю из фруктов. И каждый день пью не меньше 2,5 литров воды.

Актриса признается, что каждый день ходить в спортзал у нее не получается — не хватает времени. Но она занимается дома регулярно и даже разработала свой комплекс упражнений.

«Проснулась, выпила теплой воды и вперед! У меня комплекс упражнений на час: отжимания, пресс, упражнения для мышц спины, после несколько асан из йоги и растяжка! Самое главное — это регулярные занятия, не менее 5 раз в неделю», — говорит Валентина.

Звезда сериалов также с 2004 года занимается йогой. «У меня был перерыв из-за лени года на три. Но потом я поняла, что без йоги я не я», — признается артистка.

Валентина рассказала, что ухаживает за кожей с помощью немецкой космецевтики. А волосы просто моет: «Когда я в отпуске, то могу не мыть голову дней 10. Просто ленюсь, да и часто мыть ее нежелательно. Но когда работаю, то мою раз в 3 дня, потому что ежедневно мои волосы «терпят» бесконечные укладки, лаки и щипцы».

На вопрос, есть ли у нее бьюти-лайфхаки, актриса отвечает: «Каждый день с утра протираю лицо пятью кубиками льда! Это здорово тонизирует и крем после этого ложится идеально. А еще для выразительного и мягкого взгляда нижние ресницы крашу коричневой тушью, а верхние черной».

Фото и видео: Instagram

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