«У меня свой подход к спорту»: 42-летняя звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова о секрете хорошей фигуры

«Я полностью исключила из рациона сахар и кондитерские изделия, — признается 42-летняя Валентина Рубцова. — Глюкозу я получаю из фруктов. И каждый день пью не меньше 2,5 литров воды.

Актриса признается, что каждый день ходить в спортзал у нее не получается — не хватает времени. Но она занимается дома регулярно и даже разработала свой комплекс упражнений.

«Проснулась, выпила теплой воды и вперед! У меня комплекс упражнений на час: отжимания, пресс, упражнения для мышц спины, после несколько асан из йоги и растяжка! Самое главное — это регулярные занятия, не менее 5 раз в неделю», — говорит Валентина.

Звезда сериалов также с 2004 года занимается йогой. «У меня был перерыв из-за лени года на три. Но потом я поняла, что без йоги я не я», — признается артистка.