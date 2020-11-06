Белоснежная рубашка и спортивная фигура: МакSим эффектно вернулась в соцсети
Фото: Starface
В Instagram МакSим появилось видео, в котором она ирает на клавишах. Из одежды на ней только белоснежная рубашка. Также певица опубликовала фото, на котором позирует в спортивной форме.
Поклонники очень обрадовались возвращению артистки. «С возвращением малышка. Любим», «Посмотрела Ваше интервью с Борисом. Вы такая классная», «На передаче у Бориса просто девочка 19 лет», «Мариночка вернулась», «Прекрасная, невозможно!!!!», «Марина. Вы шикарна. Спасибо за интервью в Судьбе человека», «Ура!!! Новое фото)) С возвращением!))», «Невероятная наша МакSим!! Мы очень тебя любим!! Будь счастлива!!», «Марина, так приятно видеть Вас! Появляйтесь почаще», «Как же я скучала. Аж слезы набежали», «Очень не хватает твоего творчества», «Люблю Вас, Марина, всем сердцем! Смотрела эфир " судьба человека" с вашим участием... Спасибо Вам за вашу откровенность и открытость. Ещё больше очарована Вами! Браво! Так держать!», «Господи, богиня», «Шикарнаяяяя», — пишут они в многочисленных коментариях.
Отметим, недавно МакSим появилась на публике и прокомментировала свое исчезновение на долгие месяцы. «Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену», — рассказала МакSим Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».
Певица добавила, что ее уход со сцены связан не только с аварией: «Он связан с моей жизнью, c последними событиями. Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые».
Напомним, в 2019 году МакSим попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Маргарита Соколова рассказала об аварии и показала страшные снимки — все тело певицы было в гематомах.
Фото и видео: Instagram, starface, globalookpress
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