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Розовые волосы, стильное каре: Ольга Бузова поделилась архивным фото с необычным образом

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Ольга Бузова

Фото: Instagram

Звезды, скучая в самоизоляции, разбирают фотоальбомы.

Ольга Бузова поделилась с подписчиками архивной фотографией. На снимке певица, телеведущая и блогер сфотографирована со стильным каре и розовыми волосами.

Фото: Instagram

«Май. 2016 год. #ясоздаютренды. Помните меня такой?», — подписала Бузова снимок.

«Красавица, очень идет тебе», «А что, очень неплохо», «Класс», «Неа, но прикольно», «Образ огонь», — похвалили подписчики свою любимицу.

Сегодня же еще одна инста-знаменитость Мария Погребняк также удивила подписчиков необычным преображением с таким же цветом волос. Она перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прическами.

Фото и видео: Instagram

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