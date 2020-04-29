Розовые волосы, стильное каре: Ольга Бузова поделилась архивным фото с необычным образом

«Май. 2016 год. #ясоздаютренды. Помните меня такой?», — подписала Бузова снимок.

«Красавица, очень идет тебе», «А что, очень неплохо», «Класс», «Неа, но прикольно», «Образ огонь», — похвалили подписчики свою любимицу.

Сегодня же еще одна инста-знаменитость Мария Погребняк также удивила подписчиков необычным преображением с таким же цветом волос. Она перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прическами.