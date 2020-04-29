Розовые волосы, стильное каре: Ольга Бузова поделилась архивным фото с необычным образом
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Фото: Instagram
Звезды, скучая в самоизоляции, разбирают фотоальбомы.
Ольга Бузова поделилась с подписчиками архивной фотографией. На снимке певица, телеведущая и блогер сфотографирована со стильным каре и розовыми волосами.
Фото: Instagram
«Май. 2016 год. #ясоздаютренды. Помните меня такой?», — подписала Бузова снимок.
«Красавица, очень идет тебе», «А что, очень неплохо», «Класс», «Неа, но прикольно», «Образ огонь», — похвалили подписчики свою любимицу.
Сегодня же еще одна инста-знаменитость Мария Погребняк также удивила подписчиков необычным преображением с таким же цветом волос. Она перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прическами.
Фото и видео: Instagram
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