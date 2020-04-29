Мария Погребняк перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками
Фото: Instagram
Режим самоизоляции из-за коронавируса многим удается соблюдать с трудом. Особенно тем, кто привык чуть ли не каждый день посещать салоны красоты.
Известная блогер, многодетная мать и жена футболиста Мария Погребняк показывала, как она с мужем стрижет троих сыновей. А теперь порадовала фанатов собственным преображением.
Мария покрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками.
«Тренд создаешь», «Еще очень много цветов есть у краски для волос. И времени», «Очень идет розовый цвет», «Вам красиво, тоже думаю о таком преображении», — написали Погребняк в комментариях.
А вам понравился цветовой эксперимент Марии?
Фото и видео: Instagram
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