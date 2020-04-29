Мария Погребняк перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками

Режим самоизоляции из-за коронавируса многим удается соблюдать с трудом. Особенно тем, кто привык чуть ли не каждый день посещать салоны красоты.

Известная блогер, многодетная мать и жена футболиста Мария Погребняк показывала, как она с мужем стрижет троих сыновей. А теперь порадовала фанатов собственным преображением.

Мария покрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками.