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Мария Погребняк перекрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками

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Мария Погребняк

Фото: Instagram

Жена футболиста Павля Погребняка необычным образом отреагировала на продление режима самоизоляции.

Режим самоизоляции из-за коронавируса многим удается соблюдать с трудом. Особенно тем, кто привык чуть ли не каждый день посещать салоны красоты.

Известная блогер, многодетная мать и жена футболиста Мария Погребняк показывала, как она с мужем стрижет троих сыновей. А теперь порадовала фанатов собственным преображением.

Мария покрасила волосы в розовый цвет и сделала укладку с бельевыми прищепками.

«Тренд создаешь», «Еще очень много цветов есть у краски для волос. И времени», «Очень идет розовый цвет», «Вам красиво, тоже думаю о таком преображении», — написали Погребняк в комментариях.

А вам понравился цветовой эксперимент Марии?

Фото и видео: Instagram

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