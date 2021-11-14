Розовое платье-сетка, аттракционы, звезды: Пэрис Хилтон пышно отпраздновала второй день свадьбы

Пэрис Хилтон продолжает с размахом праздновать свою свадьбу с бизнесменом Картером Реумом. Если торжество для самых близких людей состоялось в первый день в поместье Бель-Эйр, то на второй веселье вылилось на набережную Лос-Анджелеса.

Несколько сотен гостей, включая звезд, собрались у любимого туристами пирса Санта-Моники. Это мечто, не раз попадавшие в кадр голливудских фильмов и сериалов, заполнено аттракционами, включая американские горки и Колесо обозрения. Большинство из них были специфично украшены в честь Пэрис ее снимками.