Розовое платье-сетка, аттракционы, звезды: Пэрис Хилтон пышно отпраздновала второй день свадьбы
Пэрис Хилтон продолжает с размахом праздновать свою свадьбу с бизнесменом Картером Реумом. Если торжество для самых близких людей состоялось в первый день в поместье Бель-Эйр, то на второй веселье вылилось на набережную Лос-Анджелеса.
Несколько сотен гостей, включая звезд, собрались у любимого туристами пирса Санта-Моники. Это мечто, не раз попадавшие в кадр голливудских фильмов и сериалов, заполнено аттракционами, включая американские горки и Колесо обозрения. Большинство из них были специфично украшены в честь Пэрис ее снимками.
Виновница торжества появилась на вечеринке в платье-сетке излюбленного розового цвета. Хилтон с удовольствием веселилась с гостями, снимала с ними сторис и пела вместе с ними.
Фото и видео: @parishilton/Instagram; Getty Images