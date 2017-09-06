Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась идеальной фигурой

Чуть больше двух месяцев назад, в конце июня, топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли стала мамой. Она подарила актеру Джейсону Стэтхему сына, мальчика назвали Джек Оскар Стэтхем. На днях молодая мама впервые вышла в свет после родов, появившись на презентации собственной коллекции одежды для бренда Paige.