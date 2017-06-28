Это официально: Рози Хантингтон-Уайтли родила мальчика

Поклонники одной из самых необычных пар Голливуда, модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхема, долго ждали этого момента. Настолько, что в начале июня уже поздравили супругов с рождением малыша. Однако он появился на свет немного позже. «Наш маленький мужчина родился! Джек Оскар Стэтхем — 3 килограмма 630 граммов, суббота, 24 июня», — написала в своем блоге модель, показав первое фото малыша.