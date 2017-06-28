«Наш маленький мужчина родился»: Рози Хантингтон-Уайтли показала первое фото малыша и назвала его имя
Это официально: Рози Хантингтон-Уайтли родила мальчика
Поклонники одной из самых необычных пар Голливуда, модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхема, долго ждали этого момента. Настолько, что в начале июня уже поздравили супругов с рождением малыша. Однако он появился на свет немного позже. «Наш маленький мужчина родился! Джек Оскар Стэтхем — 3 килограмма 630 граммов, суббота, 24 июня», — написала в своем блоге модель, показав первое фото малыша.
О беременности модели общественность также узнала из ее Instagram. В феврале Рози опубликовала пляжную фотографию, на которой заметен округлившийся животик. О помолвке с бойфрендом, Джейсоном Стэтхемом, она сообщила в январе, встречаются же они с апреля 2010 года.
Поздравляем пару!
Фото: globallookpress.com, instagram.com