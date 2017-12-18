30-летняя модель и ее сын Джек Оскар Стейтем отправились отдыхать.

Этим летом, 24 июня, Рози Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. Она родила сына, мальчика назвали Джек Оскар Стейтем. Несколько минут назад в блоге модели появилась его фотография.

«Наконец-то, ребенок!», «Как мило!», «Ангел с ангелом», «Девочка, я забыла, что у тебя есть ребенок», «Счастливых каникул, детки», «Счастливый Джек», — комментируют подписчики.

Рози уже показывала фото, на которой запечатлена ручка малыша. Свою беременность модель не скрывала и публиковала трогательные снимки в Instagram начиная с февраля этого года.

О помолвке с бойфрендом Джейсоном Стэтхемом модель сообщила в январе, встречаются же они с апреля 2010 года.

Фото: instagram