Максим Виторган и его дочь Полина теперь работают вместе.

«Впервые ведем вместе с Полиной корпоратив. Рожайте детей и пусть работают на вас, спиногрызы! Нечего, потому что! Даже на этом фото видно, кто работает, а кто просто красивый!;-))) Полина, в следующий раз за тобой фокусы, шарады и горловое пение», — написал гордый отец.

26 июля 1996 года у Максима Виторгана родилась дочь. Тогда ему самому было 24 года. Теперь Полина, которая этим летом отпраздновала 21-летие, работает вместе с папой.

«С почином», «Как классно смотритесь - отец и дочь», «Рожайте еще)) у вас красивые дети получаются))», «Макcим, супер!!! Это настолько здорово и замечательно))) Вся семья таланты! Удачи вам во всем!!! Я прям не успеваю за вами с Ксюшей следить», — комментируют друзья и поклонники Максима.

«Быть красивой — тоже между прочим работа !))))», — отозвалась под фотографией дочь. «И дар! И гены)))», — ответил ей «скромный» папа.

Полина действительно выросла настоящей красавицей. Девушка выбрала карьеру актрисы, а ее роль в спектакле «В Бореньке чего-то нет» на сцене ДК им. Зуева с «Квартетом И» запомнилась многим.

Также у Максима Виторгана есть 17-летний сын Даниил и совсем еще маленький Платон, который подарил ему давно забытые ощущения.

Фото: instagram