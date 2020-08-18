Роза Сябитова показала фото со свадьбы с первым мужем и объяснила отсутствие у себя личной жизни

Сейчас Роза не замужем, и ее часто обвиняют в том, что она, как говорится, сапожник без сапог. Телесваха опубликовала в Instagram пост в ответ хейтерам и рассказала, почему у нее не было личной жизни.

«Меня часто обвиняют в том, что я "сапожник без сапог". Предлагаю разобраться в этом фразеологизме, и понять насколько он применим ко мне. Некоторые люди понимают его буквально: человек, изготавливающий и ремонтирующий чужую обувь, сам сидит босой. Другими словами, она высмеивает человека, который находится не на своем месте. Он растяпа и дилетант. Поэтому указывая мне, что "я сапожник без сапог", имеют ввиду мой непрофессионализм. Если сваха, должна быть замужем.

Тогда согласно этой "теории" врач, который тратит много усилий для лечения своих пациентов, но на собственное здоровье у него не остается времени, плохой врач? Можно еще поупражняться в абсурдных выводах: плохой строитель, который не живет во дворце, который он строит другим; плохая мать, которая отдает все силы, старания для блага других, но совершенно забывает про себя, и т. д. и т. п.

Я считаю, что "сапоги" тут ни при чем. А загонять всех "под одну гребенку" (кстати это тоже фразеологизм), значить забыть, что каждый человек уникален, как и его потребности, и возможности.

И когда вы хотите оценить труд другого человека, задумайтесь над тем, что, может, у него есть причины не обеспечить себя тем, что он постоянно создает для других», — написала Сябитова в Instagram рядом с фотографией первого супруга Михаила.