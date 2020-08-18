Роза Сябитова показала фото со свадьбы с первым мужем и объяснила отсутствие у себя личной жизни
Фото: www.instagram.com/syabitova_roza/
58-летняя Роза Сябитова рассказала в эфире программы о женихах и невестах, что год носила траур по первому мужу Михаилу, который в 1993 году скончался молодым из-за инфаркта. «Но это было связано не с мои горем, а стем, что мои сын и дочь остались без отца», — пояснила сваха.
Она рассказала, что замуж не выходила до тех пор, пока дети не выросли. «О сексе некогда было думать. Это были 90-е, жрать было нечего. Я на четырех работах пахала, по ночам мыла полы в метро, чтобы детей прокормить», — разоткровенничалась Роза. На вопрос, был ли у нее интимные отношения, она ответила: «Молодое тело требовало, но я делала все тихо, чтобы дети не узнали».
Фото: www.instagram.com/syabitova_roza/
В 2008 году Роза Сябитова во второй раз пошла под венец. Но брак продержался три года: муж Юрий Андреев распускал руки — семья распалась.
Фото: www.instagram.com/syabitova_roza/
Сейчас Роза не замужем, и ее часто обвиняют в том, что она, как говорится, сапожник без сапог. Телесваха опубликовала в Instagram пост в ответ хейтерам и рассказала, почему у нее не было личной жизни.
«Меня часто обвиняют в том, что я "сапожник без сапог". Предлагаю разобраться в этом фразеологизме, и понять насколько он применим ко мне. Некоторые люди понимают его буквально: человек, изготавливающий и ремонтирующий чужую обувь, сам сидит босой. Другими словами, она высмеивает человека, который находится не на своем месте. Он растяпа и дилетант. Поэтому указывая мне, что "я сапожник без сапог", имеют ввиду мой непрофессионализм. Если сваха, должна быть замужем.
Тогда согласно этой "теории" врач, который тратит много усилий для лечения своих пациентов, но на собственное здоровье у него не остается времени, плохой врач? Можно еще поупражняться в абсурдных выводах: плохой строитель, который не живет во дворце, который он строит другим; плохая мать, которая отдает все силы, старания для блага других, но совершенно забывает про себя, и т. д. и т. п.
Я считаю, что "сапоги" тут ни при чем. А загонять всех "под одну гребенку" (кстати это тоже фразеологизм), значить забыть, что каждый человек уникален, как и его потребности, и возможности.
И когда вы хотите оценить труд другого человека, задумайтесь над тем, что, может, у него есть причины не обеспечить себя тем, что он постоянно создает для других», — написала Сябитова в Instagram рядом с фотографией первого супруга Михаила.
Большинство подписчиков с Розой согласились, но некоторые отметили, что профессионал должен все же во всем соответствовать своей репутации.
Кстати, подобные нападки сыпятся в адрес Розы много лет. Ее также упрекали тем, что она не могла выдать замуж дочь Ксению. Тогда сваха устроила дочке шикарную свадьбу в одном из самых дорогих московских клубах. На свадьбе было множество звездных гостей. Но вскоре СМИ выяснили, что свадьба была постановкой, и молодые вместе не жили.
Однако летом 2020 года Ксения Сябитова вновь вышла замуж — в этот раз по-настоящему и по любви.
Фото и видео: Instagram Розы Сябитовой
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