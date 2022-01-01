Ротару — дома с сыном, Кафельникова — на Бали: где и как знаменитости встретили Новый год

София Ротару редко публикует снимки в Instagram. В новогоднюю ночь она сделала исключение: народная любимица показала всю семью в сборе (даже внучка Соня прилетела из США), а заодно и свой огромный дом.

«Друзья, с Новым годом! Здоровья всем, мира и любви! Берегите своих близких!» — поздравила певица подписчиков.

Илья Авербух опубликовал нежное видео с сыном-младенцем Левой. Родители нарядили малыша в боди с надписью: «Мой первый новый год».