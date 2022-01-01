Ротару — дома с сыном, Кафельникова — на Бали: где и как знаменитости встретили Новый год
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару редко публикует снимки в Instagram. В новогоднюю ночь она сделала исключение: народная любимица показала всю семью в сборе (даже внучка Соня прилетела из США), а заодно и свой огромный дом.
«Друзья, с Новым годом! Здоровья всем, мира и любви! Берегите своих близких!» — поздравила певица подписчиков.
Илья Авербух опубликовал нежное видео с сыном-младенцем Левой. Родители нарядили малыша в боди с надписью: «Мой первый новый год».
Максим Галкин и Алла Пугачева встретили новый, 2022 год в компании детей, внучки, близких друзей, среди которых были Марина Юдашкина, дизайнер Игорь Гуляев, композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. После праздничного застолья все гости отправились смотреть шикарный салют, разлетавшийся над замком в деревне Грязь.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала в блоге нежные новогодние фото с сыном. «Бенгальская тигра в леопарде с сыном Львом в костюме черной пантеры поздравляют вас с наступающим 2022 годом, годом Тигра! Спасибо за вашу любовь, поддержку и заботу! Крепкого здоровья и счастья вам, мои дорогие!» — поздравила спортсменка.
Сергей Безруков встретил новый год с женой, детьми и родителями, а Божена Рынска — с маленькой дочерью Женей.
Лена Перминова с семьей переместилась из заснеженной Москвы на берег океана, и там семья встретила год Тигра. Перед праздником модель и многодетная мать устроила импровизированную фотосессию в откровенном платье, похваставшись идеальной фигурой.
Другая молодая мама Ольга Серябкина в качестве новогоднего наряда выбрала ярко-розовое платье-жакет, в котором сфотографировалась у огромной елки. Певица призналась, что у нее большие планы на новый год.
Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка встречала Новый год с мужем Дмитрием Песковым и детьми. «В начале года принято подводить итоги предыдущего, подсчитывать взлеты и падения, делать выводы и гордо идти в год, оставляя все старое, ненужное и негативное в старом. А мне ближе немного другой подход, делая выводы, с благодарностью принимать и отпускать все плохое, что было, и в новый год идти уже с надеждой и верой в следующий еще более прекрасный год! Так вот пусть в ваших домах в этом году будет царить любовь, взаимопонимание, здоровье и счастье! Пусть год Тигра воплотит ваши самые смелые и давние желания!» — написала она в блоге.
«Мисс Россия — 2010» актриса Ирина Антоненко показала, в каком виде ждала главную ночь года. Модель надела ярко-розовый парик с длинными локонами, превратившись в героиню диснеевского мультфильма.
Маргарита Симоньян рассказала, что в новогоднюю ночь ее дети Марьяна и Баграт поинтересовались, уверена ли она в том, что Дед Мороз — это не переодетый Владимир Путин.
Марина Максимова (МакSим) подвела итоги года. Она не стала хвастаться фото у нарядной елки или шикарно накрытым столом, а опубликовала снимок с цветами. «И, как всегда, под Новый год красивое расставание! "Прощай, кошка! Прощай, прощай", — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять "в ту же реку". Но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» — сумбурно написала она в Instagram.
Виктория Талышинская поздравила поклонников, опубликовав фото с мужем Иваном Салаховым и дочерью Варварой.
Алеся Кафельникова с семьей улетела на Бали. Об этом она, по ее признанию, мечтала давно. «Невероятно, так много было сомнений в приезде. Так не хотелось сидеть карантин. Куча вариантов, куда можно было полететь, но все они были на короткий период времени, а мне хотелось улететь на 2/3 месяца. Все-таки я счастлива, что, все взвесив, мы оказались тут, дома», — поделилась она эмоциями.
Саша Бортич повеселила подписчиков снимком в своем стиле. Она сфотографировалась уснувшей на полу в вечернем платье.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин проводили старый и встретили новый год с дочерями Елизаветой и Мишель. После боя курантов семья спортсменов сфотографировалась у елки. «Он ушел, 2021...» — написала фигуристка в блоге.
Фото и видео: Instagram