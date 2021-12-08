Маргарита Мамун рассказала трогательную историю знакомства с мужем: «Полгода ждал свидания»

Незадолго до того, как уехать на Олимпиаду, спортсменка узнала, что ее отец болен раком. Болезнь сильно прогрессировала, и Маргарита была уверена, что, вернувшись домой, не застанет близкого человека в живых. Но отец дождался возвращения дочери из Бразилии, поздравил ее, подержал в руках медаль, а через два дня ушел из жизни.

«Папа перед смертью спросил, со мной ли Саша. И только когда он понял, что мы вместе, ушел из жизни», — рассказала Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым. Она отметила, что любимый мужчина помог ей справиться со страшной потерей.