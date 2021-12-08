Маргарита Мамун рассказала трогательную историю знакомства с мужем: «Полгода ждал свидания»
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Фото: Starface
Маргарита Мамун — семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике и чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. В студии программы «Судьба человека» телеканала «Россия» Маргарита рассказала, скольких сил ей стоило завоевать золото.
Незадолго до того, как уехать на Олимпиаду, спортсменка узнала, что ее отец болен раком. Болезнь сильно прогрессировала, и Маргарита была уверена, что, вернувшись домой, не застанет близкого человека в живых. Но отец дождался возвращения дочери из Бразилии, поздравил ее, подержал в руках медаль, а через два дня ушел из жизни.
«Папа перед смертью спросил, со мной ли Саша. И только когда он понял, что мы вместе, ушел из жизни», — рассказала Маргарита в беседе с Борисом Корчевниковым. Она отметила, что любимый мужчина помог ей справиться со страшной потерей.
С пловцом Александром Сухоруковым Маргарита познакомилась на Универсиаде в Казани в 2013 году. «Мне тогда было всего 17 лет, а ему уже 25. Он казался мне таким большим, таким красивым и таким недосягаемым, — рассказала гимнастка историю своего знакомства с будущим мужем. — Он звал меня на свидания. Но я не могла. Не было времени, готовилась к соревнованиям. Мы переписывались полгода, он ждал. А когда встретились на соревнованиях, вцепились друг в друга и уже не отпускали».
Александр сделал Маргарите предложение руки и сердца после ее победы в Рио. Девушка догадывалась, что все к тому идет, и сразу же ответила «да». Сам Сухоруков занял на Играх четвертое место. Но горечь проигрыша сгладила золотая медаль любимой девушки.
После победы на Олимпиаде Маргарита завершила спортивную карьеру. Это решение она приняла после смерти отца.
Сейчас Маргарита и Александр растят двухлетнего сына Льва. «Мы с Сашей ждали смуглого ребенка с карими глазами. А родился белокурый голубоглазый малыш», — рассказала о своем счастье Маргарита, которому теперь посвящает все свое время.
Фото и видео: Instagram, Starface