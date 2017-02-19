Все мы не хотим стареть, и разговоры о лекарстве от старости ведутся постоянно. Однако теперь мы стали на шаг ближе к мечте, и поспособствовали в этом открытия российских ученых.

Эксперимент проводился в стенах МГУ совместно с исследователями из Стокгольмского университета. Сначала ученые вывели модифицированных мышей, у которых повышена скорость накопления мутаций в геноме митохондрий. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти. После того, как мыши дожили до возраста 100 дней, их разделили на две группы.

Первой группе животных давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1, разработанным учеными. Это соединение проникает внутрь митохондрий и обезвреживает образующиеся в них активные формы кислорода, пишет Лента.ру. Вторая группа мышей получала обычную воду.

К 400 дню жизни мыши стали сильно различаться. Вторая группа стремительно старела, теряла вес, у мышей развивался остеопороз, истончалась кожа, а также снижалась подвижность. Первая группа, получавшая новую разработку, старели гораздо медленнее и продолжительность их жизни увеличилась.

Ученые уже начали разработку лекарства на основе SkQ1. Как сообщают исследователи, «лекарство от старости» может появиться в аптеках через 2-3 года.

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