Российский лыжник погиб на соревнованиях из-за того, что врезался в дерево

56-летний мужчина из Краснодара мчался на большой скорости и не справился с управлением. На одном участке трассы спортсмены выезжали из поворота на бешеной скорости, многие из них вообще не смогли удержаться на ногах.

Погибший не вписался в поворот и сильно ударился головой об дерево.

Ранее мы писали о том, что Михаил Шуфутинский перенес срочную операцию на позвоночнике. 73-летнего артиста доставили в больницу после внезапного ухудшения состояния и онемения рук. После резкого наклона исполнитель почувствовал недомогание и онемение рук. Шуфутинский сразу направился в больницу. Оказалось, артист прибыл к врачам очень вовремя, – ему требовалась срочная операция на позвоночнике, иначе последствия уже совсем скоро были бы плачевными. Музыканту сделали ламинэктомию, – операцию на верхней части позвоночника и удалили 3 позвонка. Михаил обращался к американским врачам, и сообщил, что после лечения чувствует себя намного лучше.