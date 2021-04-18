Михаил Шуфутинский перенес срочную операцию на позвоночнике

Знаменитый российский певец в свои годы находится в хорошей форме и не жалуется на здоровье. Но после всего одного резкого наклона Михаил почувствовал недомогание и онемение рук. Шуфутинский сразу направился в больницу. Оказалось, артист прибыл к врачам очень вовремя, – ему требовалась срочная операция на позвоночнике, иначе последствия уже совсем скоро были бы плачевными.

Артисту сделали ламинэктомию, – операцию на верхней части позвоночника и удалили 3 позвонка. Михаил обращался к американским врачам, и сообщил, что после операции чувствует себя намного лучше.

Недавно знаменитость посетил ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где рассказал более подробно о том, что же ему пришлось пережить. «Это ламинэктомия — делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров и все», — объяснил Михаил Захарович.

Шуфутинский с возрастом стал относиться к проблемам со здоровьем более философски и старается без надобности не посещать кабинеты врачей. «Сейчас я редко обращаюсь к врачам. Надо жить и понимать, что всему приходит конец»