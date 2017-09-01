Алена Водонаева готова поддержать мужа в ответ на его широкий жест

«Муж переезжает ко мне — и это поступок. У меня здесь ребенок, быт, работа. Он все понимает и уважает это. Леше придется начать с нуля в другом городе, но я его поддержу. Уверена, что все получится! А о детях подумаем чуть позже», — пояснила счастливая жена в разговоре с редактором журнала «СтарХит».

Будет у пары и семейное гнездышко в Санкт-Петербурге. Незадолго до свадьбы Алексей сделал Алене сюрприз: «Леша купил для нас квартиру – большую студию в центре Петербурга. Ремонт близится к завершению», — делится она. «Мы с Лешей — ровесники. Он не был женат, детей нет. Несколько раз состоял в серьезных отношениях, но у него никогда не было ощущения, что это та самая… В нашем случае чувства были уже другие. Мы живем между Москвой и Питером, оба привыкли, но признаюсь — это сложно для меня, хотя и романтично», — посетовала звезда.

Напомним, что Косинус был не только другом, но и мужчиной мечты Водонаевой, именно поэтому телеведущая не раздумывая откликнулась на его романтические шаги. «Леша утром 1 мая приехал в гости в качестве хорошего приятеля, а вечером мы заснули вместе и уже больше не расставались. До сих пор помню, как в тот день в "Лужниках", где Леша выступал на рэп-фестивале, он подошел ко мне в гримерке и поцеловал в губы. От неожиданности я потеряла дар речи. Не поверила в происходящее. А как же наша многолетняя дружба? Он не оставил мне шанса обдумать ситуацию, просто взял и все решил. Предложение руки и сердца сделал 18 июня у меня дома в Москве. Сказал, что не имеет смысла ждать, хо чет, чтобы мы всегда были вместе. Затем надел кольцо на палец и спросил, согласна ли я стать его женой. На что получил ответ – "да"», — делится подробностями звезда.

Со своим предыдущим женихом Алена рассталась в том числе и из-за сложных финансовых отношений. «С Лешей все иначе. Чувствую и знаю: он — моя семья»

Фото: instagram.com