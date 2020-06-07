Сказке конец? В Сети обсуждают расставание Нино Нинидзе и Максима Виторгана

В Сети сразу появились слухи о том, что Нино рассталась со своим возлюбленным, 47-летним актером Максимом Виторганом. «Нино Нинидзе и Максим Виторган расстались спустя год отношений?», «Нино Нинидзе ищет жилье отдельно от Максима Виторгана», «Поклонники подозревают, что Нино Нинидзе рассталась с Максимом Виторганом», «Объявление Нино Нинидзе о поиске квартиры вызвало слухи о ее расставании с Виторганом», — пестрят заголовками СМИ. Однако один из анонимных «звездных» Telegram-каналов уверяет, что новое жилье не связано с отношениями Нино и Максима. «Насколько нам известно, Ниноша, как сильная и независимая, живёт с ребёнком отдельно от Максима. Не хотят пока, видимо, съезжаться», — сообщает канал «Только никому». Сами актеры не комментируют возникшие слухи.

Напомним, о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе стало известно в 2019 году. Уже через пару месяцев после развода с Ксенией Собчак актер вышел в свет с новой избранницей. До отношений с Виторганом Нинидзе была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым.

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