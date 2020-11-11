«Роскошная женщина»: Ольга Крутая похвасталась шикарной фигурой в прозрачном платье
Фото: Instagram Ольги Крутой
Ольга Крутая опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в прозрачном платье. Супруга знаменитого продюсера похвасталась подтянутой фигурой и показала, что выглядит шикарно и может позволить себе смелые наряды. «И каждый вечер, в час назначенный / (Иль это только снится мне?), / Девичий стан, шелками схваченный, / В туманном движется окне. Александр Блок "Незнакомка"», — подписала она снимок.
Фото: Instagram Ольги Крутой
«Роскошная, женщина невероятной природной красоты», «Мне она напоминает Сафонову в период «Зимней вишни»!!!», «Ну шикарная же», «Красивая женщина очень!», «Как же красиво) и нежно, и шикарно», «Женщина-мечта!», «Шикарная», «Благородство и роскошь!!!!», «Ошеломительная», — написали друзья и поклонники в многочисленных комментариях с комплиментами.
Правда, нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу за слишком, по их мнению, смелый наряд: «Все в трусах и вы туда же, к сожалению», «Красивой немолодой женщине необязательно показывать уже не упругую спину и тело. А так в целом симпатичная», «Кажется, вам не идет ходить с голой пятой точкой....».
К слову, недавно Ольга и Игорь Крутые нежно поздравили дочь с днем рождения. В честь этого Игорь Яковлевич поделился в Instagram видео из семейного архива. «Моей Сашеньке сегодня 17, а я не перестаю благодарить Олюшку и Всевышнего за то, что она у меня есть... Моя Сашка — солнечный ребенок, все 17 лет она сначала улыбается и только после этого просыпается... Все 17 лет я живу с ощущением взаимного обожания и, несмотря на то что у «нас» сейчас непростой период, Сашка утверждает — меня ее переходный возраст не коснется... Сколько же любви и нежности я получаю от этого создания... что-то, мне кажется, в прошлой жизни я сделал хорошее, раз Господь послал мне такую девочку... Я сам себе завидую тому, что у меня есть Сашенька — мой слепок и внутренне, и внешне, мой преданный дружочек, мое вдохновение, мое будущее... Будь здорова и счастлива, мое Солнышко!!! С Днем рождения тебя!!!», — написал композитор.
Фото и видео: Instagram
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