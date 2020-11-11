«Роскошная женщина»: Ольга Крутая похвасталась шикарной фигурой в прозрачном платье

«Роскошная, женщина невероятной природной красоты», «Мне она напоминает Сафонову в период «Зимней вишни»!!!», «Ну шикарная же», «Красивая женщина очень!», «Как же красиво) и нежно, и шикарно», «Женщина-мечта!», «Шикарная», «Благородство и роскошь!!!!», «Ошеломительная», — написали друзья и поклонники в многочисленных комментариях с комплиментами.

Правда, нашлись и те, кто раскритиковал Ольгу за слишком, по их мнению, смелый наряд: «Все в трусах и вы туда же, к сожалению», «Красивой немолодой женщине необязательно показывать уже не упругую спину и тело. А так в целом симпатичная», «Кажется, вам не идет ходить с голой пятой точкой....».