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«Роскошная и неповторимая»: Ирина Понаровская запела после десяти лет молчания

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ирины Понаровской

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65-летняя Ирина Понаровская стала гостьей шоу Андрея Малахова и представила новую песню.

В конце ноября популярная певица Ирина Понаровская впервые за долгое время появилась на телевидении и рассказала о своей судьбе. Поклонники бурно обсуждали новый стиль любимицы — модный цвет помады и дерзкую стрижку. Не менее бурно они обсуждали возможное возвращение звезды на эстраду. На этой неделе в эфире шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» звезда исполнит давнюю мечту многих из них.

«Уже в эту субботу 15.12 в 18.00, телеканал ‘Россия 1’ самая долгожданная программа ‘Привет, Андрей’ Спасибо за поддержку @malakhov007 И премьера новой песни,спасибо @bazhana», — анонсировала Понаровская в блоге, продемонстрировав часть записи.

«Роскошная и неповторимая», — прокомментировал шоумен.

«Оооо Богииии!!! Как же я счастлива!!!! Уже люблю эту новую песню! Ирина Витальевна, вы невероятная», «Аж мурашки по телу от ее голоса. Приятно всегда смотреть на нее. Талантлива чертовски», «Королева», «Шикарная Женщина!!!», «С большим удовольствием смотрю на Вас и слушаю Вас. Наша удача, что Вы вернулись! Уже ждем Вас в Краснодаре», «Умница, красавица и очень талантливая певица», «Ох как жду!!!!.... Обожаю эту женщину! Всегда ждала ее появления во всех концертах на тв. Это украшение и праздник», «Красивая-женщина - это на всю жизнь! Прекрасна как всегда! Манящая и очаровательная», «Моя любимая певица молодости моей», — обсуждают поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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