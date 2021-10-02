Рома Зверь засудил частную школу, в которой учились его дочери
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Фото: Instagram
Лидер группы «Звери» Роман Билык выиграл тяжбу против элитного учебного заведения, в котором ранее чились его дети. Как сообщает телеграм-канал Baza, музыкант и его супруга Марина Королева отдали 6-летнюю и 130-летнюю дочь в престижную частную школу с уклоном в изучение английского языка. Однако родителям не понравилось качество образования и вскоре наследниц решили перевести в другое учреждение.
Однако представители школы отказались возвращать крупную сумму, отданную Билыком за год обучения дочерей. 43-летний музыкант обратился в суд, чтобы вернуть часть средств за недополученное образование. И выиграл.
Как сообщает источник, благодаря решениюю амовническогосуда звездный отец смог вернуть 1700 евро за несостоявшееся обучение дочерей.
В последние годы музыкант много внимания уделяет семье. Несмотря на то, что Роман Билык вместе с коллегами продолжает записывать и выпускать песни, артист все чаще путешествует с дочерями и супругой.
Фото и видео: @romanbilyk, @korolevamary__/Instagram