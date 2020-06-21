Солист группы «Звери» Роман Билык показал свою семью на отдыхе
Фото: Instagram/ @romanbilyk
Роман Билык, похоже, продолжает вместе с семьей путешествовать по старинным русским городам. Еще неделю назад артист был в Торжке, а уже сегодня изучает историю древнего Суздаля. Компанию солисту группы «Звери» составляют жена, дочери и теща.
«Всегда приятно возвращаться в Суздаль. До новых встреч!» - написал артист на своей странице.
«Просто класс!🔥 Зоя и единорог Рома Зверь и уха* , вообще фантастика!)❤️», «Как здорово! Это куда круче всяких там Бали-Мальдив. P.S теперь хочу платье, как у Вашей дочери😁», «Прекрасный город! Сама люблю его до безумия!» - радуются обновлениям артиста поклонники.
Роман Билык - российский музыкант, лидер и вокалист группы «Звери». В 2004 году артист женился на бывшей модели Марине Королевой. У пары двое дочерей - Ольга и Зоя.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram/ @romanbilyk
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!