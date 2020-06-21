Солист группы «Звери» Роман Билык показал свою семью на отдыхе

«Просто класс!🔥 Зоя и единорог Рома Зверь и уха* , вообще фантастика!)❤️», «Как здорово! Это куда круче всяких там Бали-Мальдив. P.S теперь хочу платье, как у Вашей дочери😁», «Прекрасный город! Сама люблю его до безумия!» - радуются обновлениям артиста поклонники.

Роман Билык - российский музыкант, лидер и вокалист группы «Звери». В 2004 году артист женился на бывшей модели Марине Королевой. У пары двое дочерей - Ольга и Зоя.