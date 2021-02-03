Ролики и аэробика: личный тренер принцессы Дианы раскрыла ее секрет идеальной фигуры
Фото: East News
Принцесса Диана погибла в ДТП в августе 1997 года. Но до сих пор ее жизнь вызывает интерес у миллионов поклонников по всему миру.
Личный тренер Дианы Дженни Риверт призналась в интервью, что ее с самой известной клиенткой связывали теплые отношения. И. хотя раньше Риверт обещала не обнародовать подробности жизни принцессы, свое слово она нарушила.
«Диане нравилось, что я не знакома с королевским протоколом, что я не кланяюсь ей при встрече. Я не знала об этом до тех пор, пока не увидела, как это делают другие в Кенсингтонском дворце», — цитирует фитнес-тренера издание Daily Mail.
Фото: East News
Знакомство Дианы с Риверт произошло в 1991 году, когда принцесса искала тренера. В начале сотрудничества жена принца Чарльза попросила познакомить ее с самыми модными тренировками.
«Диане понравилась степ-аэробика, которая была на волне популярности в 90-е, — раскрыла фитнес-тренер секрет идеальной фигуры Дианы. — Ей нравилось кардио и долгие прогулки в саду дворца. Я научила принцессу Диану кататься на роликах — ей понравилось.
Дженни Риверт также вспомнила, что на одной из тренировок к ним присоединились принц Чарль и сыновья Уильям и Гарри. «Иногда это ее раздражало, несмотря на огромную связь с сыновьями», — добавила фитнес-инструктор.
Некоторое время Диана страдала булимией и не скрывала этого от общественности. «Я искренне верю, что занятия спортом помогли ей справиться с этой проблемой. Она поступила смело, рассказав о своей проблеме. Так она показала девушкам, что решение проблемы есть», — рассказала Риверт.
Ранее стало известно, что в фильме «Спенсер», рассказывающем о периоде жизни Дианы, когда она приняла решение о разводе с принцом Чарльзом, главную роль исполнит Кристен Стюарт.
Фото и видео: East News, BBC/ Сплетник
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram