Ролики и аэробика: личный тренер принцессы Дианы раскрыла ее секрет идеальной фигуры

Принцесса Диана погибла в ДТП в августе 1997 года. Но до сих пор ее жизнь вызывает интерес у миллионов поклонников по всему миру.

Личный тренер Дианы Дженни Риверт призналась в интервью, что ее с самой известной клиенткой связывали теплые отношения. И. хотя раньше Риверт обещала не обнародовать подробности жизни принцессы, свое слово она нарушила.

«Диане нравилось, что я не знакома с королевским протоколом, что я не кланяюсь ей при встрече. Я не знала об этом до тех пор, пока не увидела, как это делают другие в Кенсингтонском дворце», — цитирует фитнес-тренера издание Daily Mail.