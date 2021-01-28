В Сети обсуждают первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Пабло Ларраин считает Кристен Стюарт одной из самых гениальных актрис современности. «Она может быть загадочной, нежной и очень сильной. Это то, что нам нужно», — говорил режиссер.

Съемки фильма проходят в Германии. Премьера «Спенсер» назначена на конец 2021 года.