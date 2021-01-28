В Сети обсуждают первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Фото: East News
Режиссер Пабло Ларраин приступил к съемкам фильма «Спенсер» о принцессе Диане. Главную роль в байопике исполняет Кристен Стюарт.
Фильм «Спенсер» расскажет о рождественском уик-энде, который Диана провела с королевской семьей в Норфолке. Именно тогда она приняла решение о разводе с принцем Чарльзом. К решению ее подтолкнул роман супруга с давней любовью Камиллой Паркер-Боулз. «Появился третий человек, нам стало тесно», — объясняла свое решение Диана.
В аккаунте компании NEON появилось первое фото Стюарт в роли леди Дианы.
Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt— NEON (@neonrated) January 27, 2021
Режиссер и стилисты сделали образ Кристен удачным и максимально похожим на Диану Спенсер. И все же в Сети разгорелись нешуточные страсти о выборе актрисы на главную роль. Одни высказывали недовольство, что роль британки отдали американке, другие отметили, что Стюарт вообще не похожа на Диану, третьи засомневались в актерском таланте Кристен. Но нашлись и те, кто отметил, что главное — это актерский талант Стюарт и ее умение перевоплотиться, и вообще результат нужно обсуждать после выхода фильма на экраны.
Пабло Ларраин считает Кристен Стюарт одной из самых гениальных актрис современности. «Она может быть загадочной, нежной и очень сильной. Это то, что нам нужно», — говорил режиссер.
Съемки фильма проходят в Германии. Премьера «Спенсер» назначена на конец 2021 года.
Фото: East News
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