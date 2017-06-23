Ролевые игры и акробатические трюки в постели: Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о своей интимной жизни
Сегодня 31-летняя Ляйсан Утяшева побывала в студии Love Radio, где в рамках веселой игры «Было или не было» ответила на вопросы ведущих, в том числе и интимного характера. По итогам эфира напрашивается лишь один вывод: мужу гимнастки, известному юмористу Павлу Воле, сказочно повезло!
Скромница Ляйсан ни разу не фотографировала себя обнаженной и не занималась любовью в общественном месте, зато танцевала для супруга стриптиз. Она не ревнует его к другим женщинам, но и не дает поблажек: спортсменка не считает нужным имитировать оргазм. Мужу Ляйсан верна, она никогда не флиртовала с танцорами — вероятнее всего, ее полностью устраивает интимная жизнь. Женщину не пугают атрибуты из магазинов для взрослых, ролевые игры, она не боится говорить и о своих желаниях — просить ее отшлепать, например.
Интервьюеры не могли не спросить спортсменку, практиковала ли она гимнастические упражнения в постели. «Конечно!», — смущенно рассмеялась она.
Но не все в личной жизни спортсменки было гладко. Так, не вдаваясь в подробности, она сообщила, что жалеет о своем первом сексуальном опыте.
Фото: instagram.com, starface.ru