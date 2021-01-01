Загорелая Алсу похвасталась стройными ногами в блестящем мини
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Алсу, которая вместе с семьей встретила Новый год за границей, похвасталась отличной фигурой в ярком праздничном образе. Главную ночь года певица провела в эффектном черном блестящем платье по фигуре, которое демонстрирует во всей красе стройные ноги певицы, и золотых босоножках со шнуровкой вокруг щиколотки. За время пребывания на море Алсу сильно загорела и выглядит очень свежей.
Позже певица выложила фотографию со всей семьей: мужем и двумя дочками, Микеллой и Сафиной. Сына по традиции на фото нет.
«Новый год — время чудес и исполнения желаний. Пусть этот сложнейший для всех нас год, уходя, заберет с собой все невзгоды, все сложности, всю боль! Пусть каждый день в новом году будет полон улыбок, добрых вестей, приятных сюрпризов от любимых. И, конечно, самое главное — крепкого здоровья вам и вашим родным», — поздравила Алсу своих поклонников.
Подписчики тоже поздравили певицу:
«Красивая семья. С Новым годом!», «С Новым годом, любимые Абрамовы!», «Какие красивые», «Дочки такие красивые, вторая дочка копия отца».
Фото и видео: Instagram
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