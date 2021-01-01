Загорелая Алсу похвасталась стройными ногами в блестящем мини

Алсу, которая вместе с семьей встретила Новый год за границей, похвасталась отличной фигурой в ярком праздничном образе. Главную ночь года певица провела в эффектном черном блестящем платье по фигуре, которое демонстрирует во всей красе стройные ноги певицы, и золотых босоножках со шнуровкой вокруг щиколотки. За время пребывания на море Алсу сильно загорела и выглядит очень свежей.

Позже певица выложила фотографию со всей семьей: мужем и двумя дочками, Микеллой и Сафиной. Сына по традиции на фото нет.