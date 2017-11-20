В Санкт-Петербурге завершился пятый Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva.

В минувшие выходные, 19 ноября, на Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошло торжественное гала-закрытие пятого Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. Его гостями стали: Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер, Софья и Сергей Капковы, Полина Юмашева, Надежда Оболенцева, Александр Цыпкин, Александр Будберг, Наталья Тимакова, Екатерина Мцитуридзе, Ксения Раппопорт и многие другие. Для зрителей выступили ведущие коллективы из Великобритании, США, Германии, Нидерландов с легендарными работами и российскими премьерами.

На мероприятии присутствовала сама Диана. Все внимание было приковано к ее нарядам из-за появившейся в СМИ информации о беременности балерины.