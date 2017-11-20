Родители Дианы Вишневой поддержали дочь на гала-закрытии фестиваля CONTEXT
В минувшие выходные, 19 ноября, на Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошло торжественное гала-закрытие пятого Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva. Его гостями стали: Светлана Бондарчук, Ольга Слуцкер, Софья и Сергей Капковы, Полина Юмашева, Надежда Оболенцева, Александр Цыпкин, Александр Будберг, Наталья Тимакова, Екатерина Мцитуридзе, Ксения Раппопорт и многие другие. Для зрителей выступили ведущие коллективы из Великобритании, США, Германии, Нидерландов с легендарными работами и российскими премьерами.
На мероприятии присутствовала сама Диана. Все внимание было приковано к ее нарядам из-за появившейся в СМИ информации о беременности балерины.
Артистку пришли поддержать мама и папа — Виктор и Гузаль Вишневы.
Особым гостем программы стал Национальный балет Нидерландов. Зрителям представили российскую премьеру «Фортепианного концерта No1» Алексея Ратманского и работу Sarcasm в постановке Ханса ван Манена. Также на мероприятии была представлена постановка Asunder в хореографии Гойо Монтеро в исполнении Пермского театра оперы и балета. Вслед за московской программой состоялся дебют в России одной из главных танцевальных компаний Лос-Анджелеса Bodytraffic. Также в Санкт-Петерубрге была представлена постановка известного хореографа Сиди Ларби Шеркауи — I will fall for you — в исполнении Дрю Джейкоби и Мэтта Фоли на музыку Woodkid и балет Chutes and Ladders одного из самых востребованных молодых хореографов современности Джастина Пека. На гала-вечере фестиваля зрителям также посчастливилось увидеть постановку одного из самых признанных хореографов современного танца Великобритании и «хореографа десятилетия» по версии журнала Time Уэйна МакГрегора. Работу Witness представила уникальная балерина Алессандра Ферри, вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет четыре года назад.
Фото: архивы пресс-служб