В Санкт-Петербурге завершился пятый Международный фестиваль современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva.

Особым гостем программы стал Национальный балет Нидерландов. Зрителям представили российскую премьеру «Фортепианного концерта No1» Алексея Ратманского и работу Sarcasm в постановке Ханса ван Манена. Также на мероприятии была представлена постановка Asunder в хореографии Гойо Монтеро в исполнении Пермского театра оперы и балета. Вслед за московской программой состоялся дебют в России одной из главных танцевальных компаний Лос-Анджелеса Bodytraffic. Также в Санкт-Петерубрге была представлена постановка известного хореографа Сиди Ларби Шеркауи — I will fall for you — в исполнении Дрю Джейкоби и Мэтта Фоли на музыку Woodkid и балет Chutes and Ladders одного из самых востребованных молодых хореографов современности Джастина Пека. На гала-вечере фестиваля зрителям также посчастливилось увидеть постановку одного из самых признанных хореографов современного танца Великобритании и «хореографа десятилетия» по версии журнала Time Уэйна МакГрегора. Работу Witness представила уникальная балерина Алессандра Ферри, вернувшаяся на сцену в возрасте 50 лет четыре года назад.

Фото: архивы пресс-служб