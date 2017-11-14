Балерина Диана Вишнева ждет первенца.

Светские сплетники называли ее «музой Романа Абрамовича» и обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи. Сегодня инсайдеры сообщили: 41-летняя Диана Вишнева беременна.

Слухи о том, что балерина находится в «интересном положении», ходят уже как минимум несколько дней. Балерина не смогла принять участие в собственном фестивале «Context. Диана Вишнева» из-за состояния здоровья — врачи рекомендовали ей воздержаться от нагрузок. Учитывая то, что в последнее время Диана носит свободные вещи темных тонов, поклонники ее таланта сделали вывод: их любимица ждем ребенка.