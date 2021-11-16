Родители 9-летней студентки МГУ прокомментировали призывы защитить их дочь
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Фото: Скриншот видео YouTube, кадр программы «Большая перемена» на РБК
В Сети около месяца назад появилась петиция, где группа инициативных граждан требует проверить, как живет маленькая студентка МГУ Алиса Теплякова, а также учебные заведения, которые выдают им дипломы.
По мнению авторов петиции, «девочка очень плохо выглядит: бледная, синяки под глазами, речь не развита».
Родители Алисы отреагировали на это в беседе с изданием «МК»:
«Петиция висит уже почти месяц. И собрано всего 900 подписей. Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации», - заявила мама девочки.
Отец Алисы также заявил, что претензий к ним быть не может, и он уверен в своей правоте:
«У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу, что мы закончили ШПР, школу приемных родителей, что мы являемся абсолютно благополучной семьей, и уже полгода назад по инициативе префектуры собирали все документы для номинации на медаль ордена родительской славы. Нам кажется, это эти факты важны. Зачем собирать информацию? Она собрана давно и передана на рассмотрение», – отметил он.
Прокомментировала ситуацию и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Мы считаем, что мнение должно быть экспертное и одной петиции, которая появилась в Интернете, мало. И сейчас вот такую расширенную, объёмную информацию мы получим, после этого будем выстраивать наши дальнейшие шаги», – заявила она
Фото: скриншоты YouTube