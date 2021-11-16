Родители 9-летней студентки МГУ прокомментировали призывы защитить их дочь

В Сети около месяца назад появилась петиция, где группа инициативных граждан требует проверить, как живет маленькая студентка МГУ Алиса Теплякова, а также учебные заведения, которые выдают им дипломы.

По мнению авторов петиции, «девочка очень плохо выглядит: бледная, синяки под глазами, речь не развита».

Родители Алисы отреагировали на это в беседе с изданием «МК»:

«Петиция висит уже почти месяц. И собрано всего 900 подписей. Официальные органы знают, как Алиса сдавала все аттестации», - заявила мама девочки.