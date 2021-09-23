Как учится в МГУ 9-летняя вундеркинд Алиса Теплякова: успеваемость и отношение однокурсников

Другая студентка отметила, что как ребенок Алиса совершенно нормальная, но чувствуется, что ни в сад, ни в школу не ходила, поскольку поведение хромает и социализация слабенькая. Об этом сообщили в «КП».

Одногруппники привели в пример несколько ситуаций, когда героиня материала мешала на лекциях. Например, одногруппники пожаловались, что во время дистанционных занятий Алиса не выключала микрофон, хотя преподаватель неоднократно просил ее об этом, поскольку на заднем фоне невыносимые шумы: семья живет в однокомнатной квартире и у них еще шесть младших детей. Кроме того, девочка позволяет себе перебивать преподавателя, отвечать, когда ее не спрашивают, высказываться не по теме, рисовать на электронной доске и прочее.

Однако студенты заявляют, что настоящее удивление вызывает даже поведение не девочки, а ее отца, который сопровождает дочь на занятиях. При чем на первую же лекцию Евгений явился в шортах и футболке. «Папа этот вообще очень своеобразный. Кругом нос сует, все снимает, бузит… Хамит однокурсникам дочери в соцсетях!», — высказались о нем студенты.

Напомним, об Алисе Тепляковой заговорили в начале июля этого года, поскольку в свои восемь лет девочка сдала ЕГЭ (по физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и математике), а следом ей выдали аттестат за 11-й класс. Свое образование девочка получала дома с родителями, а по завершении изучения школьной программы она выбрала МГУ. Алисе удалось поступить в университет, однако она не прошла на бюджет. При этом сообщается, что диплом первокурсница планирует также получить досрочно: через два года.