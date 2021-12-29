Родион Газманов рассказал, почему в 18 лет родители перестали ему помогать и лишили денег

В интервью Passion.ru Родион рассказал, что долгое время занимался бизнесом, делал карьеру в престижной компании. Артист также развеял миф, что дети известных родителей всегда купаются в роскоши.

Когда Родиону было 18 лет, мать с отцом перестали ему помогать финансово, решив, что он достаточно взрослый, чтобы начать зарабатывать самостоятельно. И ему пришлось идти работать барменом в клуб в ночные смены. Работать было тяжело, ведь днем нужно было еще и учиться. Но должность бармена приносила неплохие деньги.

«В 18 лет как раз начинаешь влюбляться в девушек, которых хочется сводить в ресторан, пригласить на свидание. Стипендия тогда позволяла один раз заправить автомобиль», — рассказал Газманов-младший.

На вопрос, почему он бросил бизнес и опять вернулся на эстраду, Родион ответил, что творчество всегда манило его и в результате перетянуло на свою сторону окончательно.

В интервью Passion.ru певец также рассказал, какой видит свою будущую семью, почему в 40 лет все еще холостяк и почему предпочитает не рассказывать о личном.