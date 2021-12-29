Родион Газманов: «Хочу, чтобы люди слушали мои песни, а не разглядывали, с кем я сплю»
Passion.ru: Родион, наш с вами разговор проходит в канун Нового года. Не могу не спросить: каким 2021-й был для вас? Принес разочарования или, наоборот, стал во всех планах удачным? Чем он вам запомнится?
Родион Газманов: 2021-й был трудным и в плане работы, и эмоционально. Но, как известно, жизнь идет полосами. И после черной полосы начинается белая, а после падения случается взлет. Сейчас я чувствую, что крылья расправляются. Появилось много работы, из-за чего улучшилось эмоциональное состояние. И главное — приходишь к мысли, что все было не зря. И все, что случилось в этом году, призвано улучшить, закалить, отбросить лишнее и помочь сосредоточиться на главном. Это то, что важно, и то, с чем я буду встречать этот праздник.
Passion.ru: Кстати, как планируете отмечать? И как встречали Новый год раньше, когда времена в плане перемещений по миру были проще?
Родион Газманов: Думаю, что на гастролях. Знаете, обычно желают встретить Новый год в кругу близких людей, дома, в тепле и уюте. Если для простого человека это хорошее пожелание, то для артиста это проклятие. Новый год для артиста — самое рабочее время. Если тебя никуда не приглашают на Новый год, значит, ты либо не востребован, либо заломил слишком большую цену, либо не хочешь работать. У меня расписаны почти все мероприятия в декабре, я рад, что заказчики встрепенулись, что стало можно проводить праздники. Мы с моей командой ездим и работаем, записываем новые песни, я вновь чувствую себя артистом. Не так, как в конце прошлого года, когда все было закрыто.
Passion.ru: Совсем недавно вы участвовали с отцом Олегом Газмановым в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Вы вообще, можно сказать, с младенчества выступаете бок о бок с ним… Каково это — работать с самым близким человеком? Ваши личные и творческие, рабочие отношения похожи или все же это разные полюса?
Родион Газманов: Это здорово — выступать в одном проекте с отцом, потому что мы редко бываем на одной сцене, да и вообще редко видимся. Этот проект дал нам возможность чаще встречаться. Во-первых, на съемочной площадке, а во-вторых, на репетициях, чтобы какие-то вещи отработать. И хотя бы за это спасибо Первому каналу и проекту «Две звезды».
Работать с близким человеком здорово, хотя бывает и сложно, потому что мы оба перфекционисты, но иногда по-разному видим задачу, поэтому так много и спорим. Но всегда спорим с уважением и любовью друг к другу.
Фото: Фото из личного архива артиста
Passion.ru: Родион, ваши родители расстались, когда вы были подростком. Трудное время формирования личности, и тут такое потрясение… Кто вам помог пережить этот непростой период?
Родион Газманов: Да, мои родители расстались, когда я был подростком. Период был сложный. Кто помог? Сложно сказать. Мама старалась, чтобы я нормально пережил это время, хотя ей самой было тяжело. Со временем я пришел к тому, что такова сложившаяся ситуация, я ее винить не могу, значит, нужно принять все в том виде, в котором все это есть, и жить дальше.
Passion.ru: Какие у вас отношения с женой отца Мариной и ее сыном Филиппом? Вы близки с сестрой?
Родион Газманов: Я хорошо общаюсь с детьми отца, с Филиппом и Марианной. У нас не так часто выпадает возможность встретиться и пообщаться, но, когда выпадает, мы с радостью проводим время в компании друг друга.
Passion.ru: Родион, вы интеллигентный человек и артист, вы не были замечены в скандалах или каких-то компрометирующих вас отношениях. Таким вас видят зрители. А какой вы на самом деле? Как бы могли сами себя охарактеризовать? Вы не рассказываете о личной жизни, поэтому поклонники многое додумывают сами… Почему вы настолько скрытный в том, что касается отношений?
Родион Газманов: Я не выношу свои проблемы и скандалы, любой негатив на обсуждение общественности. Бывают ситуации, о которых можно рассказать. Но то, что касается отношений с моими близкими людьми или людьми, которых я до какого-то времени считал близкими, — это внутренний круг, и обсуждать такие вещи с прессой для меня строжайшее табу.
О личной жизни я смогу говорить только тогда, когда у меня появится постоянная семья. А пока все мои отношения под завесой тайны.
Это не то, на чем я хотел бы пиариться. Я хочу, чтобы люди слушали мои песни, а не разглядывали под микроскопом, с кем я хожу в рестораны, с кем сплю или принимаю ванну.
Фото: Фото из личного архива артиста
Passion.ru: Любой родитель мечтает видеть своего ребенка счастливым. В сознании большинства людей это в том числе жена и дети. Не настаивают ли ваши родители на том, чтобы вы быстрее определились с выбором? Советуетесь ли вы с ними по личным вопросам?
Родион Газманов: Родители не лезут в мою личную жизнь, за что я им благодарен. Говорят, конечно, что хотят внуков. Но с этим я не тороплюсь. Мне хочется, чтобы рядом со мной был человек, который останется со мной на всю жизнь. Это очень важно. Я думаю, что таким образом хочу, чтобы мои будущие дети не попали под удар разводящихся родителей.
Passion.ru: Почти всем публичным людям приписывают тайные романы и детей. В СМИ появлялась подобная информация и про вас. Как вы реагируете на такие новости?
Родион Газманов: Один не очень чистоплотный федеральный канал выпустил программу, в которой косвенно утверждал, что у меня есть дети. Детей у меня нет. Программа рассказала о том, что у меня есть ребенок с моей бэк-вокалисткой Василиной. Но на протяжении 7 лет у нас всегда существовали очень четкие границы. Она мне близкий и дорогой человек, но, так как у нас отношения рабочие, есть грани, которых мы никогда не переходили.
На такие новости я реагирую с оттенком презрения и неприязни, когда лезут в мою личную жизнь. Но дело не в журналистах, которые выполняют свою работу и зарабатывают деньги таким образом. Дело в людях, покупающих эти издания, которые заведомо дают ложную информацию. Вот как только люди перестанут покупать эти журналы и газеты и кликать на ссылки в интернете с кричащими желтыми заголовками, в тот момент такие издания перестанут существовать. Спрос рождает предложение.
Passion.ru: Как думаете, каким отцом вы будете?
Родион Газманов: Надеюсь, что богатым — шутка! Чутким, внимательным, местами строгим. Но все зависит от того, конечно, кто родится. С сыном буду строже, девчонку буду баловать.
Фото: Фото из личного архива артиста
Passion.ru: Это правда, что, когда вам было 18 лет, отец перестал помогать вам финансово? Если да, как и на что вы жили в то время?
Родион Газманов: Да, это правда, что родители перестали помогать. Карманные деньги давал мне не только отец, но и мать, с 18 лет это прекратилось и я стал зарабатывать на жизнь самостоятельно. Моя первая работа была барменом в ночном клубе. И кстати, она была довольно успешной. Она давала мне возможность заработать на кино, вино и домино.
В 18 лет как раз начинаешь влюбляться в девушек, которых хочется сводить в ресторан, пригласить на свидание. Стипендия тогда позволяла один раз заправить автомобиль.
Passion.ru: Родион, много лет вы успешно занимались бизнесом… И в одном интервью в те годы заявили, что шоу-бизнес вас не привлекает. Но теперь вы — в нем. Что заставило вас сменить направление в жизни?
Родион Газманов: Внутри меня всегда была музыка, и я хочу ее реализовывать. И этот зов был сильнее желания зарабатывать большие деньги, которые позволял мне получать мой бизнес. Я понял, что музыка — это мое, это для меня и без музыки я не смогу.
Passion.ru: Известность к вам пришла, когда вы были совсем еще ребенком… То есть на виду у публики вы почти всю жизнь. Какой свой проект в творчестве за все эти годы считаете самым успешным и почему?
Родион Газманов: Моя главная победа — песня «Парами», которая заняла место в чартах и которую меня на сцене просили спеть чаще, чем «Люси». И это важно! Моя успешная песня этого года — «Между нами выпал снег».
Passion.ru: Существует ли в мировом шоу-бизнесе для вас ориентир, глядя на который вы думаете: «Как он крут! Хочу сделать такое же шоу»?
Родион Газманов: У меня есть несколько артистов, за которыми я наблюдаю, — Гарри Стайлс, Бруно Марс, Mute Math. Из наших музыкантов, которыми я восторгаюсь, — мой отец, Леонид Агутин, Антон Беляев. Они крутые, я во многом стараюсь ориентироваться на них.
Фото: Фото из личного архива артиста
Passion.ru: В начале 2022 года выйдет клип на песню «Между нами выпал снег», которую вы исполнили с Аглаей Шиловской… Расскажите, как родился этот дуэт, почему именно Аглая и с кем еще хотели бы спеть?
Родион Газманов: Насчет клипа пока мы не приняли решение. Все зависит от того, как песня зайдет в стримах и на радио. 23 декабря она вышла на всех цифровых площадках. Эту песню я написал для концерта в Вегасе. Мы тогда ее спели с Настей Спиридоновой. Собрались уже ее записывать, но потом уперлись в юридические препятствия, которые поставила ее продюсерская компания. Я на такие условия пойти не мог, мы не договорились, и я стал искать, с кем бы ее исполнить.
Она должна была выйти в 2020 году, но тогда не вышло. В итоге у Аглаи потрясающе получилась эта песня, случился один из лучших дуэтов, который был у меня в жизни. Настолько мы совпали голосами, настолько получилось все чувственно, здорово — я поверил в то, что ничего не происходит случайно.
Passion.ru: И традиционный вопрос, без которого никак: чем удивите поклонников в ближайшем будущем?
Родион Газманов: Этим дуэтом как раз и удивлю. Это то, что абсолютно не похоже на все, что я делал раньше. Песня пронзительная, эмоциональная, песня про любовь, с очень крутым текстом. У нее мощная эмоциональная аранжировка, я горжусь этой песней. Все так совпало, что песня для меня является очень большим успехом.
Фото: личный архив Родиона Газманова