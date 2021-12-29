Родион Газманов: «Хочу, чтобы люди слушали мои песни, а не разглядывали, с кем я сплю»

Passion.ru: Родион, наш с вами разговор проходит в канун Нового года. Не могу не спросить: каким 2021-й был для вас? Принес разочарования или, наоборот, стал во всех планах удачным? Чем он вам запомнится?

Родион Газманов: 2021-й был трудным и в плане работы, и эмоционально. Но, как известно, жизнь идет полосами. И после черной полосы начинается белая, а после падения случается взлет. Сейчас я чувствую, что крылья расправляются. Появилось много работы, из-за чего улучшилось эмоциональное состояние. И главное — приходишь к мысли, что все было не зря. И все, что случилось в этом году, призвано улучшить, закалить, отбросить лишнее и помочь сосредоточиться на главном. Это то, что важно, и то, с чем я буду встречать этот праздник.

Passion.ru: Кстати, как планируете отмечать? И как встречали Новый год раньше, когда времена в плане перемещений по миру были проще?

Родион Газманов: Думаю, что на гастролях. Знаете, обычно желают встретить Новый год в кругу близких людей, дома, в тепле и уюте. Если для простого человека это хорошее пожелание, то для артиста это проклятие. Новый год для артиста — самое рабочее время. Если тебя никуда не приглашают на Новый год, значит, ты либо не востребован, либо заломил слишком большую цену, либо не хочешь работать. У меня расписаны почти все мероприятия в декабре, я рад, что заказчики встрепенулись, что стало можно проводить праздники. Мы с моей командой ездим и работаем, записываем новые песни, я вновь чувствую себя артистом. Не так, как в конце прошлого года, когда все было закрыто.

Passion.ru: Совсем недавно вы участвовали с отцом Олегом Газмановым в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Вы вообще, можно сказать, с младенчества выступаете бок о бок с ним… Каково это — работать с самым близким человеком? Ваши личные и творческие, рабочие отношения похожи или все же это разные полюса?

Родион Газманов: Это здорово — выступать в одном проекте с отцом, потому что мы редко бываем на одной сцене, да и вообще редко видимся. Этот проект дал нам возможность чаще встречаться. Во-первых, на съемочной площадке, а во-вторых, на репетициях, чтобы какие-то вещи отработать. И хотя бы за это спасибо Первому каналу и проекту «Две звезды».