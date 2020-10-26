Риту Дакоту раскритиковали за неуместный образ на дне рождения ее дочери

Рита Дакота отпраздновала день рождения своей дочки Мии Соколовской, которой исполнилось три года. Мероприятие устроили в одном из детских комплексов Москвы, а сама певица появилась на празднике в образе диснеевской принцессы. Он был бы очень уместен, однако, по мнению поклонников, певица выглядит слишком откровенно для детского праздника. На Рите было платье с пышной юбкой, открытыми плечами и низким декольте, которое демонстрировало фигуру.

«Еще раз огромное спасибо всем причастным за эту сказку наяву. Мы на минуточку забыли обо всех бедах и проблемах и вспомнили, что такое настоящее детское счастье!», — подписала фотографию певица.