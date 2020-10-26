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Риту Дакоту раскритиковали за неуместный образ на дне рождения ее дочери

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Рита Дакота с дочкой

Фото: www.instagram.com/ritadakota/?hl=ru

Певица выбрала образ диснеевской принцессы, который, по мнению подписчиков, оказался слишком откровенным для детского праздника.

Рита Дакота отпраздновала день рождения своей дочки Мии Соколовской, которой исполнилось три года. Мероприятие устроили в одном из детских комплексов Москвы, а сама певица появилась на празднике в образе диснеевской принцессы. Он был бы очень уместен, однако, по мнению поклонников, певица выглядит слишком откровенно для детского праздника. На Рите было платье с пышной юбкой, открытыми плечами и низким декольте, которое демонстрировало фигуру.

«Еще раз огромное спасибо всем причастным за эту сказку наяву. Мы на минуточку забыли обо всех бедах и проблемах и вспомнили, что такое настоящее детское счастье!», — подписала фотографию певица.

Образ певицы показался поклонникам милым, но не совсем уместным на детском празднике:

«Прямо диснеевская принцесса и такая счастливая! Счастье изнутри делает красивой», «Наряд явно не для детского праздника, хоть и очень красивый», «Принцесса, как из сказки!», «Неудачный образ и наряд ужас», «Почему-то вы мне тут Шакиру напоминаете».

Из-за пышного подола платья подписчики, по традиции, заподозрили звезду в беременности — такая участь ждет каждую известную даму, которая рискнула примерить слишком пышное платье или скрыть живот во время фотосессии. Впрочем, сама Рита на эти предположения сразу ответила отрицательно.

Фото и видео: Instagram Риты Дакоты

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