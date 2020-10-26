Риту Дакоту раскритиковали за неуместный образ на дне рождения ее дочери
Фото: www.instagram.com/ritadakota/?hl=ru
Рита Дакота отпраздновала день рождения своей дочки Мии Соколовской, которой исполнилось три года. Мероприятие устроили в одном из детских комплексов Москвы, а сама певица появилась на празднике в образе диснеевской принцессы. Он был бы очень уместен, однако, по мнению поклонников, певица выглядит слишком откровенно для детского праздника. На Рите было платье с пышной юбкой, открытыми плечами и низким декольте, которое демонстрировало фигуру.
«Еще раз огромное спасибо всем причастным за эту сказку наяву. Мы на минуточку забыли обо всех бедах и проблемах и вспомнили, что такое настоящее детское счастье!», — подписала фотографию певица.
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Хочу сказать огромное спасибо прекрасному @teikaboom_official и лично Ксюхе @borodylia за невероятное местечко для детей. Новая площадка в Метрополисе - самая моя любимая теперь игровая комната в городе. Мия два дня вспоминает и просит поехать «папьигать на батуты и на гойке кататься» )) Обещала на днях снова ее свозить. Да чего уж там, мне и самой там резвиться понравилось не меньше, чем Ми 🥳 Идеальное место и просто провести пару часов, и отметить детский ДР (там отдельные комнатки). Спасибо еде раз, мы в восторге 🤍
Образ певицы показался поклонникам милым, но не совсем уместным на детском празднике:
«Прямо диснеевская принцесса и такая счастливая! Счастье изнутри делает красивой», «Наряд явно не для детского праздника, хоть и очень красивый», «Принцесса, как из сказки!», «Неудачный образ и наряд ужас», «Почему-то вы мне тут Шакиру напоминаете».
Из-за пышного подола платья подписчики, по традиции, заподозрили звезду в беременности — такая участь ждет каждую известную даму, которая рискнула примерить слишком пышное платье или скрыть живот во время фотосессии. Впрочем, сама Рита на эти предположения сразу ответила отрицательно.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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