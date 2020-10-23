«Моя самая большая любовь»: Дакота поздравила дочку с днем рождения теплым видео
Фото: www.instagram.com/ritadakota/?hl=ru
Сегодня Рита Дакота отмечает день рождения своей маленькой дочки Мии Соколовской. Ей исполняется три года.
В видео счастливая мама собрала разные мгновения из жизни девочки и наложила музыку.
«Смотрю в твои глаза и всё обретает смысл. Ничего так сильно не переворачивает мир с ног на голову, как материнство. Это самое невероятное чудо, которое только могло со мной случиться 3 года назад в тот серый холодный день, ставший самым главным в моей жизни. Спасибо, что выбрала меня, моя лапушка! Будь самой счастливой девочкой на земле, а мама всегда с тобой..», — подписала видео Дакота и добавила, что написала для Мии ту самую колыбельную.
Поклонники певицы поздравили малышку в комментариях:
«С днем рождения любимой дочи», «Рита, когда ты поешь песни про Мию, я не перестаю реветь в три ручья», «Прекрасную Мию с днем рождения! Мира и счастья», «Это Восхитительная песня! Подарок всем мамочкам», «Ты так раскрылась с появлением своей дочки».
В своем блоге дочку поздравил и отец девочки — Влад Соколовский.
«Вот и пролетел ещё один год и нашей Мии исполняется 3. Всего за 1 год, ты научилась кататься на велосипеде, стала свободно говорить на родном языке, начала уже чуть-чуть говорить на английском, сама поехала на скейте, спела в папиной студии в микрофон, начала учиться плавать, побывала на самых страшных каруселях и мнооогое-многое другое! Ты самая добрая, милая, умная, красивая и светлая девочка) Я тобой ооочень горжусь», — пишет Соколовский и поблагодарил Риту Дакоту за дочь.
Ранее Рита рассказала о том, что ее маленькая дочка начала спрашивать, почему папа с ними не живет. С ее отцом Владом Соколовским певица разошлась, но они сохранили теплые отношения ради дочери.