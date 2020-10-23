«Моя самая большая любовь»: Дакота поздравила дочку с днем рождения теплым видео

Сегодня Рита Дакота отмечает день рождения своей маленькой дочки Мии Соколовской. Ей исполняется три года.

В видео счастливая мама собрала разные мгновения из жизни девочки и наложила музыку.

«Смотрю в твои глаза и всё обретает смысл. Ничего так сильно не переворачивает мир с ног на голову, как материнство. Это самое невероятное чудо, которое только могло со мной случиться 3 года назад в тот серый холодный день, ставший самым главным в моей жизни. Спасибо, что выбрала меня, моя лапушка! Будь самой счастливой девочкой на земле, а мама всегда с тобой..», — подписала видео Дакота и добавила, что написала для Мии ту самую колыбельную.