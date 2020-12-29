Рита Дакота умилила поклонников фотографией с дочкой в одинаковых платьях
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота вместе со своей дочкой Мией Соколовской показала стильный фэмили-лук в сиреневом цвете. Образы, в которых они сфотографировались на фоне стены из живых растений, появились в Instagram певицы. Рита примерила сиреневое мини-платье на одно плечо, которое продемонстрировало ее фигуру во всей красе.
На Мие — платье с длинными рукавами с верхом из того же материала, из которого пошито маминое платье, и с пышным подолом.
Подписчики певицы умиляются забавным фотографиям:
«Вааау, какие красивые», «Шикарная фигура», « Тропиканки», «Какая красота! Вы с Мией прекрасны», «Куколки!».
Сейчас Рита вместе со своей семьей встали перед сложным выбором — как им попасть на Бали, где они планируют провести новогодние каникулы, после того, как авиасообщение прекратилось и Индонезию закрыли от иностранцев. Многие звезды после этого отказались от поездки и сдали билеты, однако Рита сдаваться не намерена.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты
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