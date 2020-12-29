Рита Дакота умилила поклонников фотографией с дочкой в одинаковых платьях

Рита Дакота вместе со своей дочкой Мией Соколовской показала стильный фэмили-лук в сиреневом цвете. Образы, в которых они сфотографировались на фоне стены из живых растений, появились в Instagram певицы. Рита примерила сиреневое мини-платье на одно плечо, которое продемонстрировало ее фигуру во всей красе.

На Мие — платье с длинными рукавами с верхом из того же материала, из которого пошито маминое платье, и с пышным подолом.