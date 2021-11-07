Рита Дакота призналась, что ей тяжело дается воспитание дочери

«У Мии случился «кризис трех лет», параллельно с этим у нас с Федей в отношениях был один из самых непростых периодов, с мамой в отношении вообще самый мрачный период в моей жизни, и в добавок к этому у меня был просто лютый перелом по работе (как раз об этом я пела про «пять шагов назад» в песне «Карандаш»)», — рассказала Рита.

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский поженились в 2015 году. А познакомились задолго до этого на проекте «Фабрика звезд». В 2017 у пары родилась дочь Мия. Спустя три года брака певица узнала о многочисленных изменах со стороны супруга и подала на развод. Рита тяжело переживала предательство любимого человека, чему посвятила несколько своих песен.

Сейчас Дакота счастлива в новых отношениях с музыкантом Федором Белогаем и вместе с ним воспитывает дочь Мию. Влад Соколовский тоже состоит в отношениях с возлюбленной Ангелиной Сурковой, которая ждет от певца ребенка.