Рита Дакота призналась, что ей тяжело дается воспитание дочери
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Фото: @ritadakota/Instagram
Рита рассказала своим подписчикам в Instagram, что тяжело справлялась с изменениями в характере Мии и устала от ее постоянных капризов, которых раньше никогда не было. У дочери Соколовского и Дакоты случился так называемый «кризис трех лет», к которому молодая мама была не совсем готова. Но такие изменения вполне нормальны для формирующейся личности ребенка.
«У Мии случился «кризис трех лет», параллельно с этим у нас с Федей в отношениях был один из самых непростых периодов, с мамой в отношении вообще самый мрачный период в моей жизни, и в добавок к этому у меня был просто лютый перелом по работе (как раз об этом я пела про «пять шагов назад» в песне «Карандаш»)», — рассказала Рита.
Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский поженились в 2015 году. А познакомились задолго до этого на проекте «Фабрика звезд». В 2017 у пары родилась дочь Мия. Спустя три года брака певица узнала о многочисленных изменах со стороны супруга и подала на развод. Рита тяжело переживала предательство любимого человека, чему посвятила несколько своих песен.
Сейчас Дакота счастлива в новых отношениях с музыкантом Федором Белогаем и вместе с ним воспитывает дочь Мию. Влад Соколовский тоже состоит в отношениях с возлюбленной Ангелиной Сурковой, которая ждет от певца ребенка.
Фото и видео: Instagram