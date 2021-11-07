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Рита Дакота призналась, что ей тяжело дается воспитание дочери

31-летняя блогер и певица Рита Дакота воспитывает 4-летнюю дочь Мию от бывшего мужа Влада Соколовского. До недавнего времени артистка души не чаяла в своей наследнице, называя ее характер идеальным. Но как только девочке исполнилось три года, ее будто подменили.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота с возлюбленным, дочерью Мией, Владом Соколовским и его девушкой

Фото: @ritadakota/Instagram

Рита рассказала своим подписчикам в Instagram, что тяжело справлялась с изменениями в характере Мии и устала от ее постоянных капризов, которых раньше никогда не было. У дочери Соколовского и Дакоты случился так называемый «кризис трех лет», к которому молодая мама была не совсем готова. Но такие изменения вполне нормальны для формирующейся личности ребенка.

Дочка Риты Дакоты играет

«У Мии случился «кризис трех лет», параллельно с этим у нас с Федей в отношениях был один из самых непростых периодов, с мамой в отношении вообще самый мрачный период в моей жизни, и в добавок к этому у меня был просто лютый перелом по работе (как раз об этом я пела про «пять шагов назад» в песне «Карандаш»)», — рассказала Рита.

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский поженились в 2015 году. А познакомились задолго до этого на проекте «Фабрика звезд». В 2017 у пары родилась дочь Мия. Спустя три года брака певица узнала о многочисленных изменах со стороны супруга и подала на развод. Рита тяжело переживала предательство любимого человека, чему посвятила несколько своих песен.

Сейчас Дакота счастлива в новых отношениях с музыкантом Федором Белогаем и вместе с ним воспитывает дочь Мию. Влад Соколовский тоже состоит в отношениях с возлюбленной Ангелиной Сурковой, которая ждет от певца ребенка.

Фото и видео: Instagram