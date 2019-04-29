Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики

Около недели назад 29-летняя Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию. «Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отека ни спортом, ни питанием, ни аппараткой, ни липолитиками, ни массажами», — пояснила звезда, которая в октябре 2017 года стала мамой.

В минувший понедельник Рита похвасталась участием в съемке обложки для мужского глянца. «Кто это у нас тут новая MAXIM cover girl?», — написала она.