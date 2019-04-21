«Я не могла принять свое тело»: Рита Дакота сделала пластическую операцию

«Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своём опыте, как только придёт правильное время…Важно отметить и то, что я искренне считаю такие шаги ‘крайними’, когда ни один из традиционных методов не сработал, как было в моем случае», — продолжила Рита.

Певица также отметила, что в настоящее время занимается в фитнес-клубе премиум-класса с персональным тренером и гордится тем, что смогла преодолеть свои комплексы, хоть и посредством пластической хирургии. Обращаясь к подписчикам, Дакота подчеркнула, что самое главное — это гармония, а не способ ее достижения.

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