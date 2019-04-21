«Я не могла принять свое тело»: Рита Дакота сделала пластическую операцию

29-летняя Рита Дакота стала мамой в октябре 2017 года. Несмотря на то, что спустя несколько месяцев после родов певица стала амбассадором модного бренда нижнего белья и купальников, она была не очень довольна своей фигурой. Несколько часов назад Рита призналась подписчикам, что все-таки решилась сделать липосакцию.«Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни аппараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу, я скорректировала 3D-скульптурированием то, что не могла принять в своём изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения…».
«Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своём опыте, как только придёт правильное время…Важно отметить и то, что я искренне считаю такие шаги ‘крайними’, когда ни один из традиционных методов не сработал, как было в моем случае», — продолжила Рита.
Певица также отметила, что в настоящее время занимается в фитнес-клубе премиум-класса с персональным тренером и гордится тем, что смогла преодолеть свои комплексы, хоть и посредством пластической хирургии. Обращаясь к подписчикам, Дакота подчеркнула, что самое главное — это гармония, а не способ ее достижения.
А Вы согласны с Ритой Дакотой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: Instagram, YouTube