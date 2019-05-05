Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев

Не так давно 29-летняя певица Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию. Обновленной фигурой артистка похвасталась на музыкальном фестивале ЖАРА, прошедшем 3 мая в Дубае. На красной дорожке Рита появилась в очень смелом образе — черное боди и длинное платье, выполненное из сетки.
Фото: Пресс-служба
32-летняя Ольга Бузова выбрала для своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Фото: Пресс-служба
А чей наряд вам нравится больше?
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram
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