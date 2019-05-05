Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев

Не так давно 29-летняя певица Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию. Обновленной фигурой артистка похвасталась на музыкальном фестивале ЖАРА, прошедшем 3 мая в Дубае. На красной дорожке Рита появилась в очень смелом образе — черное боди и длинное платье, выполненное из сетки.