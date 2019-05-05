Стильная Джанабаева, сверкающая Валерия и другие звезды побывали на фестивале ЖАРА в Дубае

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА покоряет мир — 3 мая мероприятие прошло в одном из самых роскошных городов планеты — Дубае. На площадке, устроенной на пляже одного из лучших отелей ОАЭ на берегу Персидского залива, собрались и выступили самые яркие представители отечественной сцены — Григорий Лепс, EMIN, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Artik & Asti, Время и Стекло, MARUV, Ольга Бузова, Александр Панайотов, Слава, Rodriguezzz, Рита Дакота и многие другие.Грандиозный концерт, продлившийся более пяти часов, собрал более трех тысяч зрителей. Атмосферу праздника и музыкального единения поддержали ведущие вечера — Альбина Джанабаева, Тимур Родригез, Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Фото: Пресс-служба
Среди гостей вечера были также замечены Татьяна Навка с семьей, Араз Агаларов, Борис Ротенберг с семьей, Ксения Бородина, Артем Сорокин и другие.
Фото: Пресс-служба
«Наш фестиваль ЖАРА очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям. 3 мая получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней», — рассказал соорганизатор, музыкант и бизнесмен EMIN.
«Для нас это большое событие, потому что ЖАРА – это грандиозное мероприятие, которое мы впервые реализовали в Дубае. Ни одно из концертных мероприятий, проходящих в Дубае ранее, не может сравниться на по количеству топовых звезд, ни по общему накалу. Фестиваль оказался настолько успешным, что уже ряд топовых площадок в Дубае выразил свое желание сотрудничать с нами. Мы планируем, что ЖАРА, с таким успехом стартовавшая в Дубае, станет ежегодным традиционным фестивалем, который будет собирать самых талантливых, актуальных и интересных артистов российской поп-сцены, а также их многочисленных поклонников», - комментирует Максим Берин, президент международного event-холдинга BERIN IGLESIAS ART, соорганизатора фестиваля.
Напомним, с 25 по 29 июля 2019 года в Баку пройдет четвертый международный музыкальный фестиваль ЖАРА.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
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