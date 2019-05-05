Стильная Джанабаева, сверкающая Валерия и другие звезды побывали на фестивале ЖАРА в Дубае

«Наш фестиваль ЖАРА очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям. 3 мая получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней», — рассказал соорганизатор, музыкант и бизнесмен EMIN.

«Для нас это большое событие, потому что ЖАРА – это грандиозное мероприятие, которое мы впервые реализовали в Дубае. Ни одно из концертных мероприятий, проходящих в Дубае ранее, не может сравниться на по количеству топовых звезд, ни по общему накалу. Фестиваль оказался настолько успешным, что уже ряд топовых площадок в Дубае выразил свое желание сотрудничать с нами. Мы планируем, что ЖАРА, с таким успехом стартовавшая в Дубае, станет ежегодным традиционным фестивалем, который будет собирать самых талантливых, актуальных и интересных артистов российской поп-сцены, а также их многочисленных поклонников», - комментирует Максим Берин, президент международного event-холдинга BERIN IGLESIAS ART, соорганизатора фестиваля.

Напомним, с 25 по 29 июля 2019 года в Баку пройдет четвертый международный музыкальный фестиваль ЖАРА.