logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Стильная Джанабаева, сверкающая Валерия и другие звезды побывали на фестивале ЖАРА в Дубае

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 26

Альбина Джанабаева

Фото: Пресс-служба
3 мая на берегу Персидского залива впервые отгремел международный музыкальный фестиваль ЖАРА.

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА покоряет мир — 3 мая мероприятие прошло в одном из самых роскошных городов планеты — Дубае. На площадке, устроенной на пляже одного из лучших отелей ОАЭ на берегу Персидского залива, собрались и выступили самые яркие представители отечественной сцены — Григорий Лепс, EMIN, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Artik & Asti, Время и Стекло, MARUV, Ольга Бузова, Александр Панайотов, Слава, Rodriguezzz, Рита Дакота и многие другие.Грандиозный концерт, продлившийся более пяти часов, собрал более трех тысяч зрителей. Атмосферу праздника и музыкального единения поддержали ведущие вечера — Альбина Джанабаева, Тимур Родригез, Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Фестиваль ЖАРА в Дубае

Фото: Пресс-служба

Среди гостей вечера были также замечены Татьяна Навка с семьей, Араз Агаларов, Борис Ротенберг с семьей, Ксения Бородина, Артем Сорокин и другие.

Татьяна Навка с дочкой Надей

Фото: Пресс-служба

«Наш фестиваль ЖАРА очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям. 3 мая получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней», — рассказал соорганизатор, музыкант и бизнесмен EMIN.

«Для нас это большое событие, потому что ЖАРА – это грандиозное мероприятие, которое мы впервые реализовали в Дубае. Ни одно из концертных мероприятий, проходящих в Дубае ранее, не может сравниться на по количеству топовых звезд, ни по общему накалу. Фестиваль оказался настолько успешным, что уже ряд топовых площадок в Дубае выразил свое желание сотрудничать с нами. Мы планируем, что ЖАРА, с таким успехом стартовавшая в Дубае, станет ежегодным традиционным фестивалем, который будет собирать самых талантливых, актуальных и интересных артистов российской поп-сцены, а также их многочисленных поклонников», - комментирует Максим Берин, президент международного event-холдинга BERIN IGLESIAS ART, соорганизатора фестиваля.

Напомним, с 25 по 29 июля 2019 года в Баку пройдет четвертый международный музыкальный фестиваль ЖАРА.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Люди, будьте добрее!»: Наташа Королева, Яна Рудковская и другие звезды высказались о финале шоу «Голос. Дети»
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»